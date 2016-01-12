Украина открыла свой рынок для 15 канадских производителей мяса

Украина открыла доступ на свой рынок для 15 канадских производителей говядины и свинины по результатам официальной проверки, проведенной украинской стороной в сентябре 2015 года.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Канады, после получения разрешения 15 производителями, право на экспорт мяса в Украину имеют 27 канадских предприятий.

В канадском ведомстве отметили, что производители рассчитывают ежегодно поставлять в Украину мяса на 50 млн долл. При этом в 2014 году Украина импортировала говядины на 17,1 млн долл. и свинины на 193,6 млн долл.

В сообщении отмечается, что Канада и Украина проводят правовую экспертизу подписанного соглашения о зоне свободной торговли между странами, которая позволит снять все пошлины на непродовольственную продукцию и преимущественное большинство пошлин на продовольственные товары. По подсчетам канадской стороны, в результате ввода режима свободной торговли оборот товаров между Украиной и Канадой вырастет на 19% (средний показатель 2012-2014 гг. составляет 293,3 млн долл.).

Как сообщал УНИАН, ранее Ассоциация свиноводов Украины (АСУ) прогнозировала снижение цен на свинину в 2016 году, которое будет вызвано ростом предложения мяса на внутреннем рынке из-за ожидаемого сворачивания многих производств. С 2013 года украинцы сократили потребление свинины на 25%.

В ходе переговоров о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой наша страна отстояла асимметричную либерализацию рынков товаров для защиты национальных товаропроизводителей в чувствительных областях. Так, после вступления в силу соглашения канадская сторона сразу откроет до 98% рынка, в то время как Украина отменит тарифы для почти 80% товаров канадского экспорта с последующей отменой других тарифов в течение следующих 3, 5 и 7 лет. В дополнение, для определенных канадских товаров были установлены квоты, а некоторые товары были исключены из действия соглашения.