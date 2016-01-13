Наибольший рост цен в 2015 году зафиксирован в Донецкой области

Наибольший уровень инфляции в декабре 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года зафиксирован в Донецкой области, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, инфляция в Донецкой области в 2015 году составила 46,9%.

По данным Госстата, наименьший уровень инфляции в 2015 году зафиксирован в Киеве – 38,6%, Луганской, Винницкой областях– 38,8%, Кировоградской – 41,3%.

В 2015 году продукты питания больше всего подорожали в Донецкой области - на 45,4%, алкоголь и сигареты - в Ровенской области на 29,3%, одежда и обувь - в Херсонской области - на 52,5%, жилье, вода и электроэнергия – в Ивано-Франковской области – в 2,28 раза.

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Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в 2015 году (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года) выросла до 43,3% по сравнению с инфляцией 24,9% в 2014 году, и достигла максимального значения за последние 20 лет.