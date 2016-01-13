Украина для возобновления экспорта предложит Израилю проверять каждую партию яиц

Украина предложит Израилю проверять лабораторно каждую партию поставляемых яиц для снятия опасений и ограничений после выявления в яйцах бактерий сальмонеллы, сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко после заседания правительства в среду.

“Мы предложим беспрецедентный контроль, каждая партия будет проходить анализы. Я думаю, что это предложение удовлетворит наших израильских коллег”, - сказал он.

По словам министра, многие украинские сельскохозяйственные компании желают выйти на израильский рынок, и для упрощения этого процесса будет сделано все необходимое.

“Сейчас есть огромный интерес наших украинских компаний выходить на израильский рынок”, - подчеркнул Павленко.

Как сообщал УНИАН, Министерство сельского хозяйства Израиля приостановило поставки яиц украинского производства с 6 января в связи с подозрениями в содержании бактерии сальмонеллы в продукции. Экспорт приостановлен на время проведения необходимых исследований.