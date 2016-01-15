Экспорт аграрной продукции из Украины за год превысил импорт на рекордные $11 миллиардов

Экспорт аграрной продукции из Украины в 2015 году составил 14,6 млрд долл. и превысил импорт на рекордные для страны за годы независимости 11,1 млрд долл., сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на главу ведомства Алексея Павленко.

«Несмотря на неблагоприятную ценовую конъюнктуру на мировых рынках, за 12 месяцев 2015 года получаем положительное сальдо внешней торговли в АПК – 11,1 млрд долл. США. Это рекордный показатель за всю историю независимости Украины», - цитирует Павленко пресс-служба.

По словам министра, положительное сальдо внешней торговли агропродукцией в 2015 году увеличилось на 0,4 млрд долл. по сравнению с 2014 годом и на 1,9 млрд долл. по сравнению с 2013 годом. Общий объем экспорта украинской сельхозпродукции за прошлый год составил 14,6 млрд долл. При этом удельный вес экспорта сельскохозяйственных товаров в товарной структуре экспорта Украины в 2015 году составил также рекордный показатель - 38,2%.

Основу товарной структуры украинского аграрного экспорта составили зерновые культуры - 16% от общего экспорта, жиры и масла - 9% и масличные культуры - 4%.

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Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», Украина в 2014 году экспортировала сельскохозяйственную продукцию на 16,7 млрд долл., что на 1,8% меньше, чем годом ранее. Импорт сельхозпродукции в Украину в 2014 году сократился на 25,8% - до 6,1 млрд долл.

Наиболее экспортируемыми из Украины товарами сельского хозяйства в 2014 году были подсолнечное масло (21,3% от общего экспорта АПК), кукуруза (20,1%), пшеница (13,7%), жмых, кроме соевого и арахисового, - 5,6%, и рапс (5,2%). Таким образом, поставки зерновых за рубеж составили 39% от общего экспорта сельхозпродукции из Украины, а жиров и масел – 23%.