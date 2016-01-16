Западный эксперт оценила решение ВР о регулировании цен на сигареты

Об этом в комментарии изданию "Апостроф" заявила ведущий эксперт Центра европейской политики в Брюсселе Аманда Пол.

По ее словам, правильность решения обусловлена тем, что ситуация, при которой сигареты стоят дешевле продуктов питания, является недопустимой.

"Табачные изделия не являются самими важными потребительскими продуктами, в которых украинцы нуждаются для выживания. Поэтому если властям нужно увеличить налоги на определенную продукцию или регулировать ее стоимость, то лучше путь это будут сигареты и алкоголь", - отметила она.

По словам Пол, количество курильщиков в Украине намного больше, чем в странах Европейского союза. Основной причиной этого, по словам эксперта, является низкая стоимость табачных изделий в нашем государстве.

"Именно поэтому в Украине возрастает количество заболеваний, связанных с курением", - подчеркнула она.

"Поэтому, учитывая сложное экономическое положение Украины, вашим властям нужно заботиться о том, как обеспечить население основными продуктами питания вроде хлеба, риса, молока и так далее. А не о том, как сделать табачные изделия более доступными. Таким образом, минимальные розничные цены могут быть решением проблемы низких цен на сигареты в Украине", - резюмировала эксперт.

Отметим, что среди изменений в Налоговый кодекс, принятых в декабре 2015 года, Верховная Рада установила минимальные оптово-отпускные и розничные цен на табачные изделия. Над реализацией данного предложения сейчас работает Кабинет министров.