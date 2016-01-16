Минимальная цена на сигареты снижает курение – опыт Нью-Йорка

Согласно данным исследования здоровья жителей города (Community Health Survey), до 2014 года уровень потребления табака стабильно рос, достигнув пика в 2013 году (16,1%).

Наибольшие изменения произошли среди курильщиков в возрасте от 25 до 44 лет. В этой группе уровень курения упал с 19,4% в 2013 году до 16,1% в 2014 году. В группе 45-65 лет количество курильщиков сократилось с 17,6% до 14,8% соответственно.

В 2013 году мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг запустил сразу несколько антитабачных инициатив. Это и масштабная кампания против курения, ориентированная прежде всего на тех, кто курит 1-2 сигареты в день, и минимальная цена на пачку на уровне 10,5 доллара, и ограничение по возрасту для покупателей сигарет – легально купить пачку в Нью-Йорке сейчас можно только с 21 года. Помимо минимальной цены мэр также ввел ряд ограничений для маркетинга: были запрещены различные акции и скидки, направленные на стимулирование продаж табачной продукции.

Доктор Рибизл, профессор университета Северной Каролины, утверждает, что политика минимальной цены поможет в дальнейшем сократить количество курильщиков в группе с низким уровнем достатка, которая обычно составляет ядро целевой аудитории табачных компаний.

Представители антитабачных НГО говорят, что до окончания эпидемии курения еще далеко, но статистика показывает, что работают именно жесткие меры.

Напомним, что в декабре 2015 года Верховна Рада обязала Кабмин установить минимальную цену на пачку сигарет в Украине. Европейский Суд определил, что суверенные правительства вправе запрещать продажу сигарет дешевле, чем сумма себестоимости их и обязательных платежей. В 2014 году себестоимость пачки сигарет украинского производства составляла 5,30 гривни. Кроме того, с 1 января обязательные платежи (акциз, НДС, стоимость акцизной марки) составляют 10,82 гривни.