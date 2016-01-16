Пострадавшие от санкций РФ страны ЕС готовятся переориентировать поставки фруктов на США

Публикацию соответствующего проекта правил США в субботу в Брюсселе приветствовали европейский комиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем и комиссар по вопросам здравоохранения и пищевой безопасности Витянис Андрюкайтис, передает корреспондент УНИАН.

"Мы приветствуем публикацию Министерством сельского хозяйства США проекта правил как необходимый шаг в процессе упрощения экспорта яблок и груш из Европейского союза в Соединенные Штаты. Это будет значительной выгодой для европейских фермеров, многие из которых потеряли свои основные экспортные рынки в результате российских санкций, введенных в 2014 году", - заявили европейские комиссары.

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Они отметили, что возможное открытие американского рынка не компенсирует все последствия санкций, но поможет фермерам получить еще один коммерческий канал сбыта своей продукции.

Упрощение экспорта фруктов будет касаться Бельгии, Германии, Эстонии, Франции, Италии, Нидерландов, Польши и Португалии. После введения Россией ответных санкций на санкции ЕС из-за ситуации в Украине, в частности, Польша и Бельгия потеряли 50% экспорта.

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