Экспорт сыра из Украины за год сократился почти в 2 раза

Объем экспорта сыра из Украины в 2015 году составил 10,8 тысячи тонн, что в 1,8 раза меньше, чем за 2014 год, в денежном выражении экспорт сыра за отчетный период сократился в 3,4 раза – до 35 миллионов долларов, говорится в таможенной статистике, опубликованной на сайте Государственной фискальной службы.

Согласно статистическим данным, импорт сыра в Украину в 2015 году уменьшился в 2,2 раза в натуральном и в 2,9 раза в денежном выражении – до 5,4 тысячи тонн и 23,5 миллиона долларов соответственно.

Вместе с тем, экспорт молока и сливок несгущенных из Украины за отчетный период вырос на 27% в натуральном выражении – до 8,8 тысячи тонн, однако снизился на 2% в денежном выражении – до 4,6 миллиона долларов. Импорт этих продуктов по итогам прошлого года составил 407 тонн, что в 5,8 раз меньше, чем в 2014 году. В денежном выражении импорт несгущенных молока и сливок сократился в 4,7 раз – до 830 тысяч долларов.

В ГФС также сообщили, что поставки из Украины за рубеж сгущенного молока и сливок в 2015 году выросли в натуральном выражении на 19%, а в денежном – сократились на 26%, до 59 тысяч тонн и 89,4 миллиона долларов. соответственно. Импорт этой продукции в отчетный период составил 782 тонны против 4 тысяч тонн в 2014 году. В денежном выражении импорт сократился в 7,4 раза - до 1,7 миллиона долларов.

В то же время, отечественные производители экспортировали в прошлом году 11,8 тыс. тонн сливочного масла, что на 4% больше показателя 2014 года. В денежном выражении объемы экспорта этой продукции снизились на 37% - до почти 30 млн долл.

Импорт сливочного масла в Украину за отчетный период сократился в натуральном выражении до 719 тонн против 10,1 тысячи тонн годом ранее. В денежном выражении импорт масла в 2015 году составил 2,6 миллиона долларов, тогда как в 2014 году – 47,9 миллиона долларов.

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Как сообщал УНИАН, в конце июля 2014 года Роспотребнадзор полностью запретил поставки молочных продуктов из Украины на российский рынок, который был основным для большинства украинских экспортеров этих товаров. В связи с этим производители сыров вынуждены были переориентироваться на производство сливочного масла и сухого молока.

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Экспорт сыра из Украины в 2014 году сократился по сравнению с 2013 годом в 3 раза - до 19,4 тысячи тонн, несгущенного молока и сливок - на 8,9%, до 6,9 тысячи тонн. При этом экспорт сливочного масла в 2014 году вырос в 3 раза, до 11,2 тысячи тонн, а сгущенного молока и сливок – на 35,4%, до 49,9 тысячи тонн.