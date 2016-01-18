Украинские аграрии получили лицензии на экспорт в ЕС 400 тысяч тонн кукурузы

Украинские компании получили лицензии на экспорт 400 тысяч тонн кукурузы в Европейский Союз, что составляет 100% квоты на 2016 год, сообщается на официальной странице Министерства экономического развития и торговли в Twitter.

“Украинские компании получили лицензии на весь объем экспорта кукурузы в ЕС в 2016 году - 400 тысяч тонн”, - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, экспорт аграрной продукции из Украины в 2015 году составил 14,6 миллиарда долларов и превысил импорт на рекордные для страны за годы независимости 11,1 миллиарда долларов.

По состоянию на 15 января экспорт кукурузы в 2015-2016 маркетинговом году составил 7,8 миллиона тонн.

В 2015 году аграрии собрали 23,2 миллиона тонн кукурузы.

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С 1 января 2016 года заработало в полном объеме Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.