С 1 марта пачка сигарет может стоить минимум 17 гривень - эксперт

Об этом заявил президент ГО «Национальная организация розничной торговли» (НОРТ) Юрий Бондарев и интервью интернет-изданию «Левый берег».

По его словам, уровень 16-17 гривень за пачку является достаточно приемлемым.

«Мы ожидаем, что с 1 марта сигареты будут стоить с учетом розничного акциза не менее 17 гривень за пачку», - отметил Бондарев.

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Президент НОРТ уверен, что введение минимальной цены на уровне 17 гривень ставит всех в равные конкурентные условия.

«На самом деле все производители выиграют, если ценовые войны остановятся, а розница получит достаточный ресурс – скажем, хотя бы более 10% от финальной цены. Эти ресурсы со стороны розницы смогут пойти на развитие бизнеса, организацию новых удобных для потребителей форматов торговли и, что самое важное, создание новых рабочих мест», - отметил Бонадрев.

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По его словам, для розничной торговли постоянные ценовые колебания сигарет, которые являются подакцизным товаром, достаточно серьезная проблема, которая связана с прогнозированием продаж, с усложненным процессом управления запасами, наличием одного и того же продукта по разным ценам.

Кроме того, президент НОРТ подчеркнул, что ценовые войны приводят к снижению базы налогообложения сигарет и, соответственно, поступлений в бюджет Украины.