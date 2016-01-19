В Европе не исключают введения минимальных цен на алкоголь

Правительство Шотландии намерено установить минимальные цены на алкоголь в размере 50 пенсов для единицы алкоголя, то есть 10 мл спирта в напитке, с целью снизить потребление алкоголя и сделать его менее доступным для молодежи.

В декабре прошлого года Суд Европейского Союза постановил, что минимальные цены могут ограничивать функционирование единого рынка, но что окончательное решение должно быть принято в Сессионном суде Шотландии.

Тем временем, некоторые страны-члены ЕС одобрительно отзываются о предложении Шотландии и также не исключают введения минимальных цен на алкоголь.

Лео Варадкар, министр здравоохранения Ирландии, предлагает установить минимальные цены в размере 1 для единицы алкоголя.

Медицинская ассоциация Дании призывает правительство установить минимальные цены на алкоголь, чтобы решить проблему излишнего потребления.

«Потребление алкоголя в больших объемах является серьезной проблемой нашего общества, и нет сомнений, что в Дании алкоголь слишком дешевый», - заявил Андрес Рудкйобин, глава ассоциации, в интервью Berlingske Tidende.

В Украине действуют минимальные оптово-отпускные и розничные цены на отдельные виды алкогольных напитков. Также Кабинет Министров намерен до 1 марта установить минимальные цены на табачную продукцию.

Уполномоченный по вопросам бизнеса при Государственной фискальной службе Украины Тарас Качка подтверждает, что Европейский Суд прямо не запрещает установление минимальных розничных цен.

«Мы это четко видим из решений суда. Более того, в своих решениях суд прямо указал, что страны-члены ЕС имеют право установить нормы, которые бы запрещали производителям и импортерам табачных изделий продавать товары ниже суммы себестоимости плюс все налоги.

Кроме того, следует также учитывать тот факт, что в контексте ассоциации с ЕС Украина должна обеспечить механизмы, которые бы препятствовали контрабанде украинских сигарет, которые сейчас стоят в разы дешевле европейских, в Европу. Установление минимальных цен, например, могло бы стать одной из мер для достижения этой цели", - говорит эксперт.