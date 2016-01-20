Украинская таможня не пропускает российские товары в Молдову

Украинские таможенники отказали перевозчикам в транзите российских товаров через территорию Украины, передает Newsmaker.

И. о. премьер-министра Молдовы Георгий Брега отметил, что проблема может быть решена только на уровне глав правительств.

Стало известно, что Брега собирался еще вечером 18 января связаться с премьер-министром Украины Арсением Яценюком, чтобы обсудить вопрос, однако пока разговор так и не состоялся.

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По словам и. о. премьер-министра Молдовы, если проблема не разрешится, импортировать российскую продукцию придется в обход Украины - через Белорусь, Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию.

Ранее торговый представитель Украины Наталья Микольская заявила, что Киев не рассматривает пока возможностей введения запрета транзита российских товаров по своей территории, поскольку такие меры противоречат правилам ВТО.