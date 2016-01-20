Поставленные в Израиль украинские яйца не были заражены сальмонеллой – Минагропрод

Проведенное Министерством аграрной политики и продовольствия Украины расследование ситуации, когда израильские ветеринарные врачи обнаружили бактерию сальмонеллы в яйцах украинского производства, показало, что украинская продукция не была заражена, сообщил журналистам глава Минагропрода Алексей Павленко.

«У нас было большое совещание с производителями. Мы получили результаты. Внутри яйца, которое шло на Израиль, сальмонеллы нет», – сказал министр.

Он также сообщил, что украинское аграрное ведомство ожидает результатов расследования израильских коллег.

«Сейчас ждем израильскую сторону. Это нормальная ситуация – рабочие вопросы», – сказал Павленко.

Министр отметил, что аналогичная ситуация возникла с поставками украинского меда в Чехию. Украина также начала собственное расследования обстоятельств, при которых в отправленной в Чехию продукции были обнаружены неразрешенные противомикробные вещества.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Министерство сельского хозяйства Израиля приостановило поставки яиц украинского производства в связи с подозрениями о наличии в продукции бактерии сальмонеллы. Экспорт приостановлен на время проведения необходимых исследований.

Украина предложила Израилю лабораторно проверять каждую партию поставляемых яиц для снятия опасений и ограничений после инцидента.

20 января Минагропрод сообщил, что Украина приостановила выдачу ветеринарных документов на экспорт меда в Евросоюз. Причиной временной остановки экспорта стало то, что проведенные в Чехии лабораторные исследования украинского меда показали содержание в нем противомикробных веществ.