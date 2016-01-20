Минимальные цены на сахар с сентября вырастут на 41%

Кабинет министров Украины намерен повысить минимальные закупочные цены на сахар в 2016-2017 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2016 – август 2017) на 41% по сравнению с действующими в этом сезоне – до 9078,87 грн за тонну (без НДС).

Согласно сообщению пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия, соответствующее намерение закреплено в утвержденном сегодня, 20 января, проекте постановления «О государственном регулировании производства сахара и сахарной свеклы в период с 1 сентября 2016 до 1 сентября 2017 года».

Согласно сообщению, правительство также намерено сократить квоту поставок сахара на внутренний рынок (квоту «А») на 3% - до 1,67 млн тонн и утвердить минимальную цену реализации 1 тонны сахарной свеклы на уровне 616,99 грн против 445,87 грн в текущем сезоне.

Согласно сообщению пресс-службы Минагропрода, предельный размер квоты определялся, исходя из того, что фонд потребления сахара населением (из расчета 38 кг на человека в год) составит в указанный период 1,620 млн тонн, а прочее потребления – 50 тыс. тонн.

Уровни минимальных цен на сахарную свеклу и сахар квоты «А» определены на основании расчетов Института биоэнергетических культур и сахарной свеклы НААН Украины и Государственного научного учреждения «Украинский научно-исследовательский институт сахарной промышленности», исходя из затрат на производство продукции и минимального необходимого уровня его рентабельности.

В пресс-службе отметили, что если производитель превысит выделенную ему квоту поставок сахара на украинский рынок или реализует его по цене ниже минимальной, то он заплатит штраф в размере двойной стоимости сахара, реализация которого осуществлена с нарушением установленного порядка.

Как сообщал УНИАН, в августе 2015 года Кабмин одобрил разработанный Минагропродом законопроект, предусматривающий отмену минимальных цен на сахар и сахарную свеклу. В министерстве подчеркивали, что для предприятий отмена данной нормы будет означать развитие конкуренции, поскольку сахарные заводы получат стимул для удешевления своей продукции, а потребители, соответственно, смогут покупать более дешевый сахар.

В 2015-2016 МГ Кабмин повысил минимальные закупочные цены на сахар на 36,7% по сравнению с сезоном 2014-2015 – до 6454,73 грн за тонну (без НДС). Минимальная закупочная цена на сахарную свеклу была повышена на 29,8% – до 445,87 грн/тонна. Кроме того, правительственным постановлением предусмотрено снижение квоты поставки сахара на внутренний рынок (квота «А») в текущем МГ до 1,72 млн тонн с 1,811 млн тонн.