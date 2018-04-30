Почем табак для народа

О существовании созданной во времена правления Януковича компании «Мегаполис-Украина» - монопольного дистрибьютера табачных изделий страна узнала совсем недавно. Произошло это благодаря действиям активистов и волонтеров, заблокировавших с 12 января склады «табачного монополиста» сразу в нескольких городах – Киеве, Львове, Ривном, Тернополе, Луцке, Одессе и т.д.

К концу прошлой недели активисты прекратили блокирование складов, написав обращение к властям с призывом срочно расследовать деятельность компании с многомиллиардным оборотом. По их мнению, к «Мегаполис-Украина» имеют отношение российские миллиардеры - Игорь Кесаев и его компаньон Сергей Кациев.

В разговоре с корреспондентами УНИАН активисты обратили внимание на цинизм ситуации - представители страны-агрессора не только контролируют один из самых прибыльных секторов отечественной экономики, но и, зарабатывая в Украине миллиарды, затем вкладывают их в свой оружейный бизнес в России. В частности, Кесаев и Кациев владеют двумя предприятиями российского ВПК: Ковровским механическим заводом (КМЗ) и заводом имени Дегтярева. Эти предприятия выпускают различные виды вооружений - от легкого и стрелкового оружия до переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла» и противотанковых ракет «Атака». Именно это оружие, как известно, Россия поставляет эшелонами на Донбасс.

Секрет Полишинеля

Созданная Кесаевым и Кациевым в конце девяностых компания «Мегаполис» за десять лет буквально монополизировала табачный рынок в России. В конце 2013 года успех был даже оценен на международном уровне - табачные гиганты Japan Tobacco Inc (JTI) и Philip Morris International (PMI) объявили о покупке 40% «Мегаполиса» за приличные деньги - 1,5 млрд долларов.

По данным российского Forbes, после победы Януковича на президентских выборах компания «Мегаполис» впервые появилась и в Украине. Начав скупать отечественных табачных дистрибьюторов, она к 2013 году, по сути, стала монополистом по продаже табачных изделий. Сейчас табачный гегемон выкупает по долгосрочным контрактам фактически весь товар, производимый в Украине «большой четверкой» табачных компаний – British American Tobacco, Japan Tobacco Inc, Imperial Tobacco Group и Philip Morris. А далее легко и непринужденно продает его оптом и в розницу, забирая себе большую часть маржинальной прибыли.

«Официальный оборот «Мегаполиса», как они показывали, это - порядка 28 млрд долл. По черному налу, это - оборот порядка 60 млрд долл. Чистого теневого дохода - более 100 млн долл. в год», - заявил УНИАН народный депутат от фракции «Народный фронт» Игорь Лапин, занимавшийся расследованием деятельности компании.

«Посмотрите историю компании, и вам все станет ясно. Это - схема, которая была внедрена семьей Януковича и Александром Клименко (министр доходов и сборов – УНИАН). Монополист с 2011 года, потому что Клименко помогал административными методами отжимать бизнес у компаний, которые на этом рынке работали», - объяснил причину «мегаполисных» побед компании народный депутат Сергей Высоцкий.

«Кесаев и его люди во всех бизнес-аналитиках российских назывались бенефициарами «Мегаполиса», в том числе и украинского. Эти компании были прописаны в нашем реестре, в том числе», - добавил депутат.

Но компания «Мегаполис-Украина» отрицает связь с российскими торговцами оружием. «Среди учредителей компании - физлица из Украины, Великобритании и Ирландии», - сказано в сообщении пресс-службы «Мегаполиса». Назвать фамилии компания отказывается.

Очевидное и невероятные

После Революции Достоинства и бегства Януковича деятельностью компании, по идее, должны были заинтересоваться правоохранительные органы. Удивительно, но ничего подобного не произошло.

Ситуация кардинально не изменилась даже тогда, когда компания попала в поле зрения народных депутатов. «Мы летом начали подписывать запросы депутатские по «Мегаполису», пытались донести информацию до прокуратуры, Антимонопольного комитета»», - сообщил УНИАН народный депутат Высоцкий.

В сентябре министр экономического развития и торговли Абромавичус вместе с народными депутатами и участниками рынка провели совещание, на котором обсудили деятельность «Мегаполиса». По его итогам обратились в Антимонопольный комитет с требованием вплотную заняться «монопольным» продавцом сигарет.

«После многих депутатских обращений с участниками рынка обсудили монополию «Мегаполиса». Вот и кейс для АМКУ нового состава», - написал тогда министр в Twitter.

Но «кейс» не получился. «Это все (рассмотрение дела Антимонопольным комитетом – УНИАН) где-то в конце осени затормозилось. Нам не понятна была причина этого торможения. Почему государственная система включилась в эту борьбу и потом сделала резкий перерыв? Мы можем только догадываться, почему это произошло, но фактов у нас нет», - резюмировал Высоцкий.

Глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев заявил УНИАН, что ведомство с сентября 2015 года упорно работает по «Мегаполису». Правда, по состоянию на середину января, единственный успех расследования «антимонопольщиков» – удалось согласовать с «Мегаполисом» график предоставления информации АМКУ до 1 февраля 2016 года.

«Была запрошена информация у субъектов рынка и «Мегаполиса». Участники рынка дали ответы, компания же по большинству вопросов подает ходатайства о продлении срока предоставления ответов. Объясняют - компания параллельно проверяется ГФС (Государственной фискальной службой – УНИАН), АМКУ и рядом других органов», - сказал он.

Депутаты считают, что задержка с подачей информации со стороны «Мегаполиса» не случайна – компания пытается замести следы.

«После акции блокирования активистами складов компании стали срочно передаваться права на акции из одних компаний в другие. Но мы все равно выясним, какие граждане Великобритании и Ирландии фигурируют в структуре собственности «Мегаполиса», - заверил Высоцкий, уточнив, что ему уже известно – один гражданин был в последние годы директором «Мегаполиса» в России, а потом стал акционером украинского «Мегаполиса».

Дело ясное, что дело темное

Когда речь заходит о «Мегаполисе», странно ведут себя не только государственные органы, но и сами участники рынка. Когда УНИАН обратился к табачным корпорациям за комментариями, они были крайнее осторожны с ответами. В Philip Morris мягко намекнули, что «Мегаполис» стал их единственным торговым партнером в 2011 году по независящим от них причинам. И что они сейчас открыты для сотрудничества с другими компаниями, которые могут предоставить «необходимый профессиональный уровень дистрибуции табачной продукции в Украине».

British American Tobacco сообщили, что сотрудничают с «Мегаполисом» с 2008 года «на добровольных и взаимовыгодных условиях». Пресс-служба отметила, что корпорации никто не диктует цены. «Компания самостоятельно определяет свою политику по установлению цен на табачные изделия, которая формируется с учетом конъюнктуры рынка и налоговой политики государства», - говорится в сообщении British American Tobacco.

В Imperial Tobacco отказались комментировать сотрудничество с монопольным дистрибьютором до окончания расследования Антимонопольным комитетом, а JTI вообще ничего не ответили.

Народный депутат Лапин сообщил УНИАН, что табачным фабрикам изначально не понравилось пристальное внимание к деятельности «Мегаполиса».

«Когда мы начали клепать запросы по «Мегаполису», производители подали петицию в Кабмин на 10 страницах о том, что мы вроде бы боремся не с монополией «Мегаполиса», а с производителями сигарет», - сказал Лапин.

Впрочем, странности в поведении табачных компаний и заторможенность государственных органов становятся понятными после последнего ответа «Мегаполиса» на запрос УНИАН. Так, компания сообщила, что среди ее учредителей есть Борис Кауфман.

«Борис Кауфман является одним из собственников компании. Другие конечные бенефициары не разглашаются», - сообщила пресс-служба табачного монополиста.

Такое официальное сообщение – сродни эффекту разорвавшейся бомбы. Чтобы разгадать табачную головоломку, достаточно вспомнить общедоступные факты. Компаньоном одесского бизнесмена Кауфмана является его земляк Александр Грановский, который в кармане носит мандат народного депутата от Блока Петра Порошенко. Кроме того, Грановский дружит с соратником президента Игорем Кононенко (первый заместитель председателя фракции в ВР «Блок Петра Порошенко» - УНИАН). Они даже рядом сидят в сессионном зале парламента. Кроме того, Кауфман хорошо знаком с главой администрации президента Борисом Ложкиным.

Пока мы можем только догадываться, если ли связь между этими фактами и деятельностью табачного монополиста? И не этим ли объясняется заторможенность действий Антимонопольного комитета и страх табачных фабрик? Впрочем, расставить все точки над «i» должны новосозданные силовые органы – Национальное бюро расследования и антикоррупционная прокуратура. Если, конечно, они независимы.

Николай Бабич, Алина Зименко (УНИАН)