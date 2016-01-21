Опубликован расширенный перечень российских товаров, попавших под эмбарго

Министерство экономического развития и торговли Украины опубликовало на своем сайте расширенный перечень российских товаров, в отношении которых правительство 20 января ввело эмбарго.

Эмбарго введено по 13 товарным кодам, включающим продукты питания. Среди них - зеленый чай, рыба, икра, кондитерские изделия, полуфабрикаты и соусы.

“Правительство расширило перечень российских продуктовых товаров, попавших под запрет ввоза. Это дополнительно более 70 тарифных линий, среди которых: лук, соусы и кетчупы, рыба, некоторые кондитерские изделия, такие как печенье, хлебцы и т.д. Кроме того, во избежание поставки запрещенных к ввозу товаров под другими кодами, эмбарго введено также на товары, которые в течение последнего года не ввозились в Украину”, - сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на слова торгового представителя Украины Натальи Микольской.

Согласно сообщению, правительство также начало подготовку к обжалованию торговых ограничений со стороны России во Всемирной торговой организации.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на своем заседании 20 января утвердил расширенный перечень товаров российского производства, запрещенных к ввозу на территорию Украины.

С 10 января Украина ввела эмбарго на импорт порядка 30 товарных позиций из России в ответ на аналогичные действия российской стороны. Под запрет попали товары продовольственной группы, водка, табачные изделия, продукция химической промышленности и железнодорожное оборудование. Кроме того, Украина ввела пошлины на российский импорт, ставки которых варьируются в диапазоне 1,5-19% с переходным периодом 3-5 лет.

Требование пересмотреть и расширить перечень российских товаров, попадающих под запрет на импорт, высказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк на предыдущем заседании правительства. Торговое эмбарго является «зеркальной» мерой украинских властей в ответ на агрессивные торговые действия России, которая с начала текущего года также ввела полное эмбарго на продовольственный экспорт, подняла пошлины на импорт других товарных групп, поставляемых из Украины в Россию, а также ввела полный запрет на транзит украинских грузов по территории России в сторону стран Средней Азии.

Украина считает действия России политически мотивированными и продиктованными исключительно вступлением в силу с 1 января текущего года Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Украина уже заручилась поддержкой своих действий в Евросоюзе, а также направила соответствующую ноту в Секретариат ВТО. Нота Украины о дискриминационных действиях России будет рассмотрена, как ожидается, в ходе Генерального совета ВТО во второй половине февраля.