Стоимость кастрюли украинского борща в декабре составила 74 гривни

Стоимость кастрюли украинского борща с мясом объемом 3,5-4 литра в декабре снизилась по сравнению с ноябрем на 0,3%, до 73,94 грн, что объясняется незначительным снижением цен на говядину, морковь и лук, сообщила пресс-служба общественного объединения «Экономический дискуссионный клуб».

Согласно сообщению, стоимость кастрюли борща без мяса в декабре снизилась по сравнению с ноябрем на 0,6% - до 21,78 грн.

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«По расчетам, в декабре 2015 года стоимость кастрюли украинского борща объемом 3,5-4 литра составляла: с мясом - 73,94 гривни, без мяса -21,78 гривни. То есть по сравнению с ноябрем борщ с мясом подешевел на 0,3%, борщ без мяса - на 0,6%. Причиной этого стало незначительное снижение в декабре 2015 года средних цен на говядину, морковь и лук», - говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что по сравнению с декабрем 2014 года стоимость борща с мясом для украинцев выросла на 46,8%, без мяса - в 2,7 раза.

При расчетах аналитики исходили из следующего соотношения ингредиентов в блюде: 600 г говядины, 300 г капусты, 500 г свеклы, 500 г картофеля, 200 г моркови, 200 г лука, 30 г подсолнечного масла.

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Как сообщал УНИАН, вместе с тем, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, морковь в декабре по сравнению с ноябрем выросла в цене на 4% (до 10,41 грн/кг), капуста и картофель - на 5% (до 9,91 и 5,44 грн/кг соответственно), свекла – на 7% (до 7,95 грн/кг).

В 2015 году Украина впервые начала импортировать овощи борщового набора. Эксперты утверждают, что такая необходимость возникла в связи с падением урожайности самых ходовых овощей на 10-13% в зависимости от культуры, а также площадей под ними – приблизительно на 5%.