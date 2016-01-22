Было бы нелогично, если бы Павленко потерял свою должность - политолог

К министру аграрной политики и продовольствия Украины Алексею Павленко не было больших вопросов, поэтому было бы нелогично, если бы он потерял свою должность.

Такое мнение высказал украинский эксперт-политолог Александр Палий, комментируя вопрос издания Latifundist.com по поводу годовых результатов работы министра Павленко и перспектив кадровых ротаций в правительстве.

«В отличие от многих других министров, он уменьшал свои полномочия, а не наоборот. Хотя, в условиях коалиционности, теоретически, все может быть», — высказался политолог.

Политолог также отметил, что деятельность главы Минагропрода имеет положительные отзывы от представителей аграрного бизнеса.

«Вокруг него было меньше негативного шума. Напротив, раздавались одобрительные отзывы от тех, кто непосредственно с ним работает, то есть от бизнеса», — рассказывает Александр Палий.

Кроме того, эксперт положительно оценил работу министра по внедрению мероприятий по дерегуляции аграрного бизнеса.

«По моему мнению, Павленко удачно проводит работу по дерегуляции. Возможно, совершенные в этом направлении шаги еще не столь радикальны как надо было бы. Но, по крайней мере то, что он пытается делать по дерегуляции аграрного рынка и упрощению ведения бизнеса- это абсолютно правильный вектор», — считает Палий.

Политолог также полагает, что деятельность руководителя аграрного ведомства является демократической и проевропейской.

«Стиль работы министра и возглавляемого министерства выглядит достаточно демократично и по-европейски, кроме того, ведомство правильно ведет свою информационную политику», — отметил Палий.