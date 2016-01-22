Расширенное эмбарго в отношении России вступит в силу в начале февраля

Расширенное эмбарго в отношении России, включающее более 70 продовольственных товарных позиций, вступит в силу в начале февраля.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабинета министров Украины в пятницу.

Согласно документу, расширенное эмбарго вступает в силу через 10 дней после опубликования постановления.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на своем заседании 20 января утвердил расширенный перечень товаров российского производства, запрещенных к ввозу на территорию Украины.

Эмбарго введено по 13 товарным кодам, включающим продукты питания. Среди них - зеленый чай, рыба, икра, кондитерские изделия, полуфабрикаты и соусы.

С 10 января Украина ввела эмбарго на импорт порядка 30 товарных позиций из России в ответ на аналогичные действия российской стороны. Под запрет попали товары продовольственной группы, водка, табачные изделия, продукция химической промышленности и железнодорожное оборудование. Кроме того, Украина ввела пошлины на российский импорт, ставки которых варьируются в диапазоне 1,5-19% с переходным периодом 3-5 лет.

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Пересмотреть и расширить перечень российских товаров, попадающих под запрет на импорт, потребовал премьер-министр Украины Арсений Яценюк на предыдущем заседании правительства. Торговое эмбарго является «зеркальной» мерой украинских властей в ответ на агрессивные торговые действия России, которая с начала текущего года также ввела полное эмбарго на продовольственный экспорт, подняла пошлины на импорт других товарных групп, поставляемых из Украины в Россию, а также ввела полный запрет на транзит украинских грузов по территории России в сторону стран Средней Азии.

Украина считает действия России политически мотивированными и продиктованными исключительно вступлением в силу с 1 января текущего года Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Украина уже заручилась поддержкой своих действий в Евросоюзе, а также направила соответствующую ноту в Секретариат ВТО. Ожидается, что нота Украины о дискриминационных действиях России будет рассмотрена в ходе Генерального совета ВТО во второй половине февраля.