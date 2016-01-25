Рыболовы поддержали продолжение диалога с Минагрополитики

Впервые ВГО «Громада рыбалок Украины» присоединилось к работе Министерства и вместе регулирует стратегическую отрасль – рыбное хозяйство. Об этом заявил президент ВОО «Громада рибалок України» Андрей Нелипа.

«Министерство, пожалуй, единственный орган, у которого на протяжении года создавались программы, в том - Единая Стратегия развития сельского хозяйства и сельских территорий на 5 лет. Впервые были привлечены целый ряд авторитетных экспертов, и это показало определенный результат. В итоге все пункты были утверждены с представителями ЕС. Руководство Министерства действительно открыто к общению с экспертным советом. У нас налажен конструктивный диалог, и конечно же это не стоит прерывать. Ведь когда мы видим недоработки, мы обращаемся напрямую к руководству, и нас всегда слышат», - сообщил Андрей Нелипа.

Он подчеркнул, что теперь руководство не ограничено информационной блокадой и напрямую общается с независимыми экспертами. «Благодаря совместно работе с аграрным ведомством появилось понимание, каким образом можно использовать рационально природные ресурсы и при этом не нанести экономический урон. Впервые за все эти годы мы услышали в регулирующем ведомстве понятие экологической безопасности. В этом плане большая заслуга Алексея Павленко что он не лоббировал интересы старой системы. Именно действующий Министр начал подходить к решению проблем по европейскому принципу. Его команда действительно сделала революционные достижения и добилась серьезных успехов в сельскохозяйственной отрасли», - отметил Андрей Нелипа.

Напомним, что ранее политолог Вадим Карасёв, комментируя заявление политрады партии «Самопомощь» об отзыве с должности аграрного министра Павленко, подчёркивал, что министр Павленко один из тех министров, кто проводит реформы. «Подобные решения вызовут удивление и у наших западных партнёров, которые считают Алексея Павленко одним из немногих в украинском правительстве министром-технократом», - заявлял политолог.