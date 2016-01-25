Представители крупных французских агропредприятий поддерживают министра Павленко - Жан-Жак Эрве

«Как специалист по аграрным вопросам, и знающий ситуацию в Украине, я высоко оцениваю программу реформ министра Алексея Павленко. Он профессионал с европейским типом мышления. С ним готовы сотрудничать европейские представители аграрной отрасли», - так оценил деятельность министра агрополитики Алексея Павленко советник правления по сельскохозяйственным вопросам «Креди Агриколь Банк» Жан-Жак Эрве.

Среди ряда реформ, которые внедряет Павленко, Жан-Жак Эрве отметил увеличение минимального срока аренды земли до 7 лет, упрощение ряда разрешений и регистрационных процедур.

«Я положительно оцениваю решение ведомства относительно дерегуляции и поддержку, оказанную экспортерам. Увеличение минимального срока аренды земли является важным шагом для стабильного развития отрасли. Я надеюсь, что те конструктивные решения и реформы, которые проводит министр, и дальше будут воплощаться в жизнь», - сказал Жан-Жак Эрвэ.

По его словам, многие представители крупных французских предприятий также поддерживают политику министра Алексея Павленко.

«Недавно я встречался с президентом клуба самых крупных французских предприятий «Клуб Деметер» («Club Demeter»). И он высказал готовность и желание дальнейшего сотрудничества с аграрным ведомством Украины. Кроме того, представители французских предприятий, перед которыми в прошлом году выступал ваш министр во Франции, также высказали ему свою симпатию», - рассказал Жан-Жак Эрве.