Украина в прошлом году собрала 60 миллионов тонн зерна

Украина в 2015 году собрала 59,96 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 6,1% меньше, чем в 2014 году, сообщила Государственная служба статистики.

В частности, урожай пшеницы в 2015 году увеличился на 9,9%, до 26,5 миллиона тонн, ячменя – сократился на 8,5%, до 8,3 миллиона тонн, а кукурузы – уменьшился на 18,5%, до 23,2 миллиона тонн.

На продовольственное зерно пришлось 45,5% валового сбора (27,3 млн тонн), на фуражное – 54,5% (32,7 миллиона тонн).

Валовой сбор подсолнечника, по данным Госстата, в прошлом году составил 11,2 миллиона тонн, что на 10,2% больше, чем в 2014 году. Рапса было собрано 1,7 миллиона тонн (на 20,8% меньше), а сои – 3,9 миллиона тонн, как и годом ранее.

Урожай сахарной свеклы, по оценкам Госстата, в 2015 году составил 10,3 миллиона тонн, что на 34,7% меньше, чем в 2014 году.

По данным ведомства, в хозяйствах населения было выращено 23% урожая зерна, 15% подсолнечника и 8% сахарной свеклы.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в 2014 году Украина собрала 63,8 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 2,4% больше, чем в 2013 году, и является рекордом для страны за годы независимости.