Украина может создать ЗСТ с Западной Африкой - глава Минагропрода

Об этом в эфире 5 канала заявил министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко, передает пресс-служба ведомства.

«Африканский континент – один из наиболее перспективных по показателям развития. Поэтому Украина работает над расширением экспорта аграрной продукции в этот регион. Экспортная динамика Украины в этом направлении достаточно высока - с 1996 года по 2014 год объем экспорта увеличился в 24,3 раза – отметил министр.

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Отмечается, что страны Африки постоянно увеличивают объемы импорта продукции. "Поэтому для Украины наиболее перспективным представляются поставки продуктов питания", - уверен Министр.

Сегодня наибольшая доля украинского аграрного экспорта в африканские страны приходится на зерновые – пшеница, кукуруза, ячмень, а также на подсолнечное и соевое масло, остатки и отходы пищевой промышленности, молоко сгущенное, семена масличных культур.

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При этом отмечается, что в 2015 году Украина значительно увеличила экспорт продукции с добавленной стоимостью: мяса, сыров и йогуртов, животного масла, продуктов переработки овощей, кондитерских изделий, воды, вина и табака.

"Крупнейшими торговыми партнерами для наших экспортеров аграрной продукции сегодня являются страны Северной Африки. Здесь крупнейшим потребителем украинской продукции является Египет. При этом в будущем мы планируем расширить сотрудничество со всеми странами африканского континента", - заверил глава ведомства.

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"В частности, мы рассматриваем возможность введения ЗСТ со странами Западной Африки. Ведь здесь находится одна из мощнейших экономик Африки южнее Сахары — Нигерия. Кроме того, рынки Нигерии, Нигера, Гвинеи, Мали являются рынками сбыта для украинского сухого молока, и мы можем интенсифицировать это сотрудничество. Если будет создана ЗСТ с ECOWAS, экспорт украинской продукции вырастет в разы", - подчеркнул министр Алексей Павленко.