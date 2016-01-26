В Украине с 10 февраля заработает Госпродпотребслужба

Начало полноценной работы Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей ( Госпродпотребслужба), которая была создана Кабинетом министров в сентябре 2014 года, запланировано на 10 февраля 2016 года, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко в ходе встречи с журналистами.

«Мы рассчитываем 10 февраля сделать запуск. Могу предварительно анонсировать», - сказал Павленко.

Он сообщил, что 10 февраля планируется запуск центрального аппарата и региональных отделений Госпродпотребслужбы. Начало работы ведомства в регионах предполагает одновременное прекращение работы реорганизуемых и ликвидируемых служб, на базе которых Госпродпотребслужба создается. Министр заверил, что это не приведет к остановке работы по профилю службы.

«Это спланированные действия по переходу. Не будет такого, что все остановилось», - сказал Павленко.

По его словам, после запуска территориальных отделений Госпродпотребслужбы продолжится работа по формированию ее штата и бюджета. Он отметил, что финансирование нового ведомства будет происходить за счет выделенных в госбюджете средств на ликвидируемые и реорганизуемые службы.

Министр отказался комментировать отставку Сергея Глущенко с должности главы Госпродпотребслужбы, которая была принята Кабинетом министров 13 января.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение о создании Госпродпотребслужбы в сентябре 2014 года и поручил создать территориальные органы ведомства в конце октября 2015 года. Центральный аппарат органа выполняет отдельные функции, однако служба до сих пор не начала работу на местах.

Ведомство создается на базе Государственной инспекции сельского хозяйства, Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы, Государственной инспекции по вопросам защиты прав потребителей и Государственной санитарно-эпидемиологической службы, которые ликвидируются или реорганизуются.

13 января 2016 года Кабмин уволил Сергея Глущенко (по собственному желанию) с должности главы Госпродпотребслужбы.