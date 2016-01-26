Эксперт: Работа министра Павленко – это положительный бэкграунд "Самопомочи"

Успешная и самодостаточная политическая сила должна делать ставку на профессионализм и беречь своих высококлассных специалистов. Если у того или иного министра является достижение в отрасли, то надо не пытаться манипулировать им или рассматривать его как инструмент политиканства, чтобы выторговать какие-то преференции, а беречь такие кадры. А работа министра аграрной политики и продовольствия Алексея Павленко – это однозначно положительный бэкграунд политической партии "Объединение "Самопомич", - заявил политолог, директор "Института глобальных стратегий" Вадим Карасев на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, политическая партия "Объединение "Самопомич" поступила необдуманно и импульсивно, сделав заявление об отзыве министра Алексея Павленко. "Здесь были мнения, что "Самопомич" играет в какую-то игру. Никакой продуманной игры здесь нет - есть просто какие-то политические импульсы".

Непонятным, по словам политолога, остается намерение отозвать министра, который не является членом партии "Самопомочи", но при этом является очень профессиональным министром: "Зачем его отзывать из Правительства и тем самым запускать, если не кризис правительства и коалиции, то такую предкризисную ситуацию, предкризисную реальность?".

Вадим Карасев отметил, что "непродуманная импровизация" с министром Павленко – это "чисто политиканские интриги", связанные с непонятностью того, что делать в сложившейся патовой ситуации, когда правительство действует неэффективно, но без этого правительства нет коалиции, а если нет коалиции, то нужна новая коалиция, а ее не будет, или необходимо идти на досрочные выборы.

Вместе с этим он обратил внимание на заявление руководителя фракции "Объединения "Самопомич" Олега Березюка о том, что стране нужна новая коалиция. Однако, сказал политолог, сейчас без действующего правительства, коалиции не будет: "Сейчас понятно, что несмотря на такой бурный анонс нового политического сезона, ключевые министры, которые доказали свою успешность на фоне неуспешности правительства, и которые проводят серьезные реформы в своих отраслях, останутся на своих должностях. Все остальное подлежит вопросу. Возможно, заявления о референдуме, отставке правительства, парламентские выборы - это сценарий более отдаленного политического будущего, который может состояться во второй половине 2016 года. Но на этот весенний политический сезон правительство с премьером и с ключевыми успешными министрами останется на своих должностях", - убежден политолог.

Вместе с тем, отметил Вадим Карасев, даже если Алексей Павленко сам напишет заявление об отставке, то он не наберет нужного количества голосов в парламенте. Кроме того, тогда есть риск получить "правительство напіввідставлених министров": "Квиташвили написал заявление об отставке – она не принята, Пивоварский написал – не принята, нет министра экологии. И еще одного успешного министра ставить под риск такими непродуманными действиями?".

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Политолог посоветовал руководству политической партии "Объединение "Самопомич" быть более дальновидными и тщательнее продумывать свои шаги, чтобы самим себя не перехитрить и не загнать в политический капкан.