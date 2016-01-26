Один норвежский лосось уже дороже барреля нефти

Стоимость одного норвежского лосося превысила цену барреля нефти, сообщает Slon.ru.

"Еще в середине января рыбина весом 4,5 килограмма оценивалась в 292 норвежские кроны (около $33,3 по текущему курсу). Мартовские фьючерсы на североморскую нефть Brent 26 января торгуются около $31,6 за баррель. Стоимость североамериканской WTI составляет около $30,7 за баррель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цены на лосось в Норвегии достигли рекордного уровня за последние 30 лет из-за ослабления национальной валюты и низкого улова. Ожидается, что объемы вылова лососевых в стране будут низкими в течение первой половины текущего года.

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Норвегия является крупнейшим в Западной Европе экспортером нефти. Экономика государства значительно пострадала от падения мировых цен на углеводороды: так, в 2016 году впервые в истории норвежские власти используют средства суверенного фонда для покрытия дефицита бюджета.

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Котировки Brent вечером 20 января падали до $27,2 за баррель, а днем 21 января колебались около $27,4 за баррель. Стоимость WTI 20 января опускалась до $27,6 за баррель, а к середине следующего дня составила около $27,9 за баррель. 20 января Business Insider писал, что нефть теперь стоит дешевле молока и воды.