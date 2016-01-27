О приглашении на заседание фракции "Самопомич" узнал из СМИ - министр Павленко

Министр агрополитики Алексей Павленко сообщил, что о приглашении на заседание фракции узнал из СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Уже несколько дней я жду встречи с депутатами фракции" Самопомич", о которой я просил, только узнав в пятницу о решении политсовета партии. Знаю, что депутаты уже несколько раз собирались для обсуждения кадрового вопроса, меня не приглашали. На самом деле такая ситуация в моем общении с фракцией впервые, у нас всегда был конструктивный диалог. Если заседание фракции состоится сегодня я обязательно приду. Поскольку есть много непонятных для меня вопросов, и я уверен, что мы их выясним", - заявил министр Алексей Павленко, комментируя изданию Цензор.НЕТ информацию о том, что его пригласили на заседание парламентской фракции.

Отвечая на вопрос, был ли он приглашен официально, министр ответил: "Я видел, что ночью такую ​​информацию о приглашении меня на заседание фракции обнародовало издание "Украинская правда". Однако у всех членов фракции мой телефон. Можно было пригласить простым телефонным звонком, или смс. Я все же надеюсь получить такое приглашение на сегодня, и, естественно, его приму. Поскольку такую ​​встречу инициировал сам ".

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В свою очередь источники во фракции "Самопомич" сообщили, что действительно в понедельник и во вторник проходили фракционные собрания, на которых пытались проголосовать за отзыв министра Павленко. Однако в понедельник не собрался кворум, а во вторник такое решение принять не смогли. Позиция депутатов фракции в этом вопросе разделилась почти пополам. Основная претензия - к непрозрачной процедуре принятия решения политсовета партии, которая, собственно и подняла этот вопрос.

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Напомним, что ранее 23 января Алексей Павленко сообщил, что инициировал консультации с фракцией на этой неделе. "Мы будем вести консультации и политические, и экономические. Нужно видение, понимание, как аграрная сфера будет работать, в том числе должна быть ответственность перед правительством. За год сотрудничества с командой Кабмину удалось достичь очень многого", - подчеркивал Павленко в эфире телеканала "112".