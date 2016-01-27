Беларусь стала главным экспортером санкционных продуктов в Россию

Белоруссия стала абсолютным лидером импорта санкционных продуктов в Россию, сообщает Газета.ru со ссылкой на заявление Федеральной таможенной службы (ФТС).

"Таможенные органы возбудили 256 административных дел по фактам реэкспорта санкционного продовольствия из этой страны. На втором месте Литва и Польша (112 дел), на третьем - Украина (39 дел), на четвертом - Казахстан (28 дел), на пятом Латвия (26 дел), далее Финляндия (22 дела), Эстония (18 дел)", - говорится в сообщении.

В общей сложности российское надзорное ведомство возбудило 23 уголовных дела и 550 дел об административных правонарушениях. В период с 7 августа по 31 декабря 2015 года ФТС задержала и изъяла более 1 тысячи тонн запрещенного к ввозу санкционного продовольствия на сумму 138,7 миллиона рублей.

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Как сообщал УНИАН, за незаконный ввоз на территорию России товаров на сумму, превышающую 250 тысяч рублей (3 тысячи долларов), в РФ предлагали наказывать штрафом от 300 тысяч (3,6 тысячи долларов) до 2 миллионов рублей (24 тысячи долларов), принудительными работами или лишением свободы на срок от одного года до 12 лет.