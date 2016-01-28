Глава Госгеокадастра спрогнозировал цену украинской земли после снятия моратория

Украинская земля сельскохозяйственного назначения после возможного снятия моратория на ее покупку и продажу может сравняться в цене с польской землей, сообщил журналистам глава Государственного агентства по вопросам геодезии, картографии и кадастра Украины (Госгеокадастр) Максим Мартынюк.

«Во всех странах, где рынка не было, а затем он появлялся, первые годы происходило существенное снижение цены. Когда проходила первая волна купли-продажи, цена начинала расти и стабилизировалась. Я думаю, что нам при определении стоимости (земли в Украине - УНИАН) нужно ориентироваться на стоимость земли в Польше», - сказал Мартынюк.

По данным Агентства по реструктуризации и модернизации сельского хозяйства Польши, во втором квартале 2015 года средняя стоимость земли сельскохозяйственного назначения в этой стране превышала 8 тыс. долл. за гектар.

Мартынюк сообщил, что Госгеокадастр в соответствии с обязательствами, прописанным в законе о продлении моратория на куплю-продажу сельхозземель до 2017 года, уже подал на рассмотрение Кабинету министров законопроект «Об обороте земель». По словам Мартынюка, документ предполагает поэтапную отмену моратория. На первом этапе будут продаваться только земли государственной собственности, которых в Украине около 10 млн га. Основными покупателями таких земель, по мнению чиновника, станут мелкие фермеры и агрохолдинги.

«Основными будут две категории покупателей. Первая – это мелкие фермеры, для которых 10 га или 30 га - это нормальная площадь для ведения хозяйства, например, в отрасли овощеводства. Вторая категория – это агрохолдинги, которые имеют в аренде паи, и земельные участки государственной формы собственности прилегают к этим паям, и поэтому с точки зрения логистики им это удобно», - отметил Мартынюк.

На втором этапе, по его словам, на рынок смогут выйти владельцы земельных паев. Глава Госгеокадастра подчеркнул, что Украина готова к открытию рынка земли.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015 года Верховная Рада продлила мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2017 года. Принятый парламентом документ предполагает обязательство для Кабинета министров подготовить к марту 2016 года законопроект об обороте земли. Ранее Госгеокадастр заявлял, что отмена моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения возможна не раньше 2018 года в связи с несовершенством законодательной базы.

Эксперты разделились во мнении по поводу отмены моратория. Одни считают, что его продление создает теневой рынок земли, другие указывают на то, что отмена моратория приведет к обезземеливанию селян и скупке земли зарубежными компаниями.