Абромавичус подсчитал потери украинских производителей от российского эмбарго

Потери украинских производителей, терпящих значительные убытки из-за товарного и транзитного эмбарго, введенных Россией с начала 2016 года в ответ на вступление в силу Зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом, составят порядка 0,8 - 1,1 млрд долл., сказал в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.

«Потери выручки украинских предприятий из-за продуктового эмбарго и ограничения транзита по территории России составят от 800 млн долл. до 1,1 млрд долл. - сказал министр.

Он подчеркнул, что эти цифры означают одно - необходимость приложить совместные усилия правительства и парламента для поиска новых рынков и оказания помощи экспортерам.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года российская власть приняла ряд решений, которые ограничивают, а в некоторых сегментах полностью отменяют торговые отношения с Украиной. Среди таких решений - приостановление Россией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины в рамках СНГ. Ограничительные меры вступили в силу с 1 января 2016 года. Тогда же Россия ввела эмбарго на экспорт украинского продовольствия и ряда промышленных товаров. Следом, 2 января, Украина ввела «зеркальные» торговые меры, а именно - импортные пошлины на широкий спектр российских товаров и товарных групп в размере от 1,5% до 19%. Часть сборов имеет переходный период в 3-5 лет. С 4 января Россия полностью запретила транзит украинского экспорта по российской территории. По подсчетам Минэкономразвития, объем транзита составляет порядка 1,8 млрд долл. в год.

Ранее прямые потери украинских экспортеров оценивались в 400-600 млн долл.

С 10 января Украина ввела аналогичный запрет импорта из России продовольствия, товаров химической промышленности и железнодорожного назначения.

15 января Украина запустила новый поезд по маршруту Шелкового пути в обход России - через Грузию, Азербайджан в Казахстан и Китай. Все формальности между странами-участницами эксперимента были урегулированы в течение нескольких дней, включая вопрос установления конкурентоспособных льготных тарифов на грузоперевозки по этому маршруту. Время в пути по маршруту составляет на сегодняшний день около 11 дней, поскольку поезд должен пересекать два моря. Однако в дальнейшем, как подсчитали в Министерстве инфраструктуры Украины, время проезда можно будет сократить до 10 дней.

В то же время, по подсчетам экспертов, поезд увеличивает транспортные расходы поставщиков примерно вдвое, по сравнению с транзитом через Россию.