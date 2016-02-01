Судьба заявления министра Павленко об отставке должна быть решена парламентом - замминистра агрополитики

Заместитель Министра аграрной политики - руководитель аппарата Инна Гребенюк, комментируя написанное министром заявление об отставке, сообщила: "Министр Алексей Павленко подал в парламент заявление об отставке. Согласно положениям Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" Министр освобождается от занимаемой должности с даты принятия Верховной Радой Украины соответствующего постановления. Такое постановление принимается большинством от конституционного состава парламента, то есть 226 голосами. Сейчас неизвестно, когда этот вопрос будет включен в повестку дня заседаний парламента для рассмотрения ", - пояснила Инна Гребенюк.

Об этом сообщили в пресс-службе Минагрополики.

"Должность Министра является политической. Ответственность за выполнение им своих обязанностей не может быть снята никаким другим образом, чем решением Верховной Рады. Министр и команда Минагрополитики работают в штатном режиме. Инна Гребенюк еще раз подчеркнула, что политические процессы никак не влияют на режим и качество работы министерства. "Мы работаем и будем работать в обычном режиме, максимально сосредоточившись на выполнении задач на 2016 год", - добавила заместитель Министра-руководитель аппарата.

"В последнее время в стране сложилась практика, когда парламент месяцами не может проголосовать представленные министрами заявления об отставке. В отдельных случаях этот срок достигает полугода. Поэтому подчеркиваю, ответственность за аграрную отрасль на министра и Минагрополитики была возложена Верховной Радой, и только ею может быть снята", - отметила Инна Гребенюк.

Напомним, что ранее ряд политологов предположили, что если Верховная Рада будет рассматривать заявление Павленко, то в сессионном зале не хватит голосов. "За него по разным причинам не готовы голосовать все фракции. Так, политолог Вадим Карасев заявил: "Коалициантам" достаточно имеющегося у них набора" наполовину отставленных "министров - Квиташвили, Пивоварского и Стеця. Поэтому отставки не будет. Для этого нет ни логических, ни политических, ни юридических оснований". Другой аналитик - Евгений Магда - также выразил подобное мнение: "Напомню, что борьба против конституционных изменений в части децентрализации летом этого года привела к уходу от этого политического проекта 5 парламентариев, среди которых первый номер партийного списка Анна Гопко.

"Самопомич" не сумела добиться ее отставки с поста главы комитета ВР. Не стоит надеяться, что Павленко отправят в отставку - голосов для этого в сессионном зале нет".

Кроме того, депутат-аграрий, член фракции "Блок Петра Порошенко" Андрей Вадатурский назвал политику "Самопомочи" политическим шантажом.

"Я доволен работой Министра АПК. И не поддержу, и не проголосую, ни в зале Верховной Рады, ни в Комитете за его отставку. Потому что я считаю, что министр должен быть не политиком, а технарем. И заниматься профессионально аграрными вопросами, а не заниматься интригами", - отметил нардеп.