Шесть украинских предприятий начали экспорт "молочки" в Китай

Шесть украинских предприятий в декабре-январе начали экспортировать сухое молоко, молочную сыворотку и сыр в Китай, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко на своей странице в Facebook.

«Продуктовая линейка, направленная на экспорт, представленная сухим молоком, молочной сывороткой и сыром. Речь идет о дочернем предприятии «Староконстантиновский молочный завод», «Баштанский сырзавод», «Литинский молокозавод», «Таращамолоко», «Терра Фуд», «Агропродэкспорт», - написал Павленко.

Согласно сообщению, четыре из перечисленных предприятий начали активные поставки в декабре 2015 года, еще два – в январе текущего года.

«Компетентные органы Китая и Украины провели большую работу для того, чтобы открыть выход для украинских молочников на китайский рынок. Рынок молочной продукции Китая имеет большой потенциал. И мы гордимся тем, что эксперты по сертификации и ветеринарному надзору Китайской Народной Республики высоко оценили качество отечественной молочной продукции. Работа по расширению рынков сбыта для украинской сельскохозяйственной продукции будет продолжаться», - написал министр.

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Как сообщал УНИАН, с 23 сентября 2015 года 18 украинских производителей молочной продукции получили разрешения на экспорт в Китай. Среди них такие крупные компании, как «Милкиленд», «Укрпродукт», «Молочный альянс», «Дубномолоко», «Терра Фуд», «Техмолпром».