Украинские импортеры за месяц полностью закрыли квоту 2016 года на поставки мяса птицы из ЕС

Об этом сообщается в отчете о выполнении программы Кабинета министров "Украина-2020", опубликованном на правительственном портале.

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"По состоянию на 1 февраля 2016 года правом на использование квот воспользовались импортеры мяса птицы на 100%", - говорится в документе.

Кроме того, в правительстве сообщили, что европейские производители уже поставили в Украину 20 тыс. тонн сахара (66% от выделенной Украиной квоты на 2016 год) и 278 тонн свинины (2,8% квоты).

Согласно отчету, украинские экспортеры с начала года получили в Государственной фискальной службе 4,5 тыс. сертификатов EUR.1 на поставки товаров в ЕС. В этом году статус утвержденного Евросоюзом экспортера получили 23 предприятия, которые поставляют в ЕС мед, кетчупы и соусы, подсолнечное масло, пекарские дрожжи, печенье, стеклянную продукцию и другие товары.

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Кроме того, за время работы правительства доступ на рынок ЕС получили 10 производителей молочной продукции. Разрешение на экспорт молочной продукции в Китай получили 18 предприятий. Для более 35 предприятий мясо и молокоперерабатывающей промышленности обеспечен доступ на рынки Молдовы, Казахстана, Кыргызстана, Армении, Узбекистана.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия ведет переговоры с представителями властей Ирана, Индии и Бангладеш о предоставлении разрешения на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции.

В рамках проводимой правительством политики диверсификации внешних рынков сбыта в 2015 году украинские производители получили разрешение, в частности, на экспорт яиц в Израиль, курятины – в Египет и Саудовскую Аравию, молочной продукции – в Китай.

По данным Минагропрода, в 2015 году структура экспорта сельхозпродукции Украины выглядит следующим образом: на Азию приходится 47% поставок, ЕС – 26%, Африку – 13%, СНГ – 11% (включая Россию – около 2%), другие страны - 3%.