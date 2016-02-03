Стало известно, сколько иностранные аграрные компании инвестировали в строительство терминалов в морпортах

Об этом говорится в отчете Кабинета министров, опубликованном на сайте правительства.

Согласно документу, в прошлом году Noble Agri освоила около 500 млн грн на строительство зернового комплекса в тылу причалов №1 и №2. Bunge вложила около 1,7 млрд грн в возведение зернового терминала и маслоэкстракционного завода в тылу причалов №13 и №14.

Кроме того, транспортная компания «Бруклин-Киев» строит зерновой комплекс мощностью 4,5 млн тонн в год в Одесском морском порту, для чего привлекла средства Европейского банка реконструкции и развития в сумме 60 млн долл.

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Компания «ГПК Украина» (подразделение немецкой компании HPC-Hamburg) планирует к 2018 году реализовать проект на 5,18 млрд грн по расширению контейнерного терминала на Карантинном моле Одесского морского порта. На сегодня освоено 3,2 млрд грн, готовность проекта составляет 61,5%.

В отчете также отмечается, что в прошлом году Ильичевский морской торговый порт и специализирующаяся на поставках сельскохозяйственной продукции французская компания Soufflet Negoce подписали меморандум о намерениях построить терминал на одном из причалов порта. Общая сумма инвестиций запланирована на уровне 100 млн долл.

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Как сообщал УНИАН, по словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Владиславы Рутицкой, компания Noble Agri планировала принять под загрузку первое судно на новом зерновом терминале в Николаевском порту 15 декабря 2015 года.

В ноябре прошлого года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил долгосрочный обеспеченный кредит для компании GN Terminal Enterprises (GNT Group) в сумме 40 млн долл. на увеличение мощности зернового терминала в Одесском порту. Общая стоимость проекта составляет 69,3 млн долл.

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Также в конце октября ЕБРР одобрил концепцию проекта по предоставлению 37 млн долл. на строительство еще одного зернового терминала в порту «Южный». Реализовать проект будет специально созданная в Украине частная компания MV Cargo Ltd совместно с крупнейшей американской агарной корпорацией Cargill. Общая стоимость проекта 130 млн долл.