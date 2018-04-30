Российская подножка украинскому экспорту

Шесть украинских компаний получили разрешение и уже поставляют молочную продукцию на один из самых сложных, но чрезвычайно перспективных рынков – китайский. Такой радостью не так давно на своей страничке в Facebook поделился министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко.

А радоваться есть чему – ведь это выход на крупнейший в мире рынок Поднебесной, это еще и подтверждение высокого качества украинской продукции. Всего же, по словам Павленко, за последний год наши сельхозпроизводители получили возможность поставлять продукцию на рынки 18 стран. И все благодаря широкомасштабной кампании по продвижению отечественных товаров за границей.

В беседе с корреспондентом УНИАН многие руководители предприятий отмечали, что само по себе получение разрешений на поставки в какую-либо страну – результат нелегкого труда. Мировые рынки уже давно поделены и нужно очень постараться, чтобы на них пробиться. Международная торговля зачастую усложнена целым рядом экспертиз, исследований, тестов и проверок не только со стороны государственных органов страны-импортера, но и непосредственных торговых партнеров. Поиск покупателей и получение международных разрешений отнимают многие месяцы, если не годы.

К примеру, одна из ведущих украинских перерабатывающих компаний «Молочный Альянс» после визита инспекции из Китая больше полугода ожидала разрешение на поставки. Об этом УНИАН рассказал глава наблюдательного совета компании Сергей Вовченко.

Китайцы дали добро в конце сентября 2015 года. Выход на рынок КНР рассматривался «Молочным Альянсом» как один из способов загрузить мощности, которые простаивали после потери российского рынка в июне 2014 года, когда РФ запретила ввоз украинской «молочки». До того времени отечественная сыроваренная промышленность фактически работала на российского потребителя, отправляя ему порядка 90% экспорта.

Вовченко подчеркнул, что визиту китайской инспекции предшествовали напряженные поиски покупателей в Китае и переговоры с ними.

«Нам было не легко. Китайцы очень придирчивы к качеству. Чтобы пробиться на этот рынок, нам пришлось снизить содержание колиморфных бактерий с 21 тыс. единиц на куб. см до уровня ниже 1 тыс. единиц. Это при том, что китайское законодательство допускает содержание 40 тыс. единиц этих бактерий. То есть, изначально мы более чем соответствовали стандартам КНР, но такое требование поставили наши будущие партнеры. Для налаженных производственных технологий подобные изменения – сверхтрудная задача», - отметил глава набсовета «Молочного Альянса».

Никто не говорил, что будет легко. И экспортеры это осознают и потихоньку выкарабкиваются: кто из сетей зависимости от российского рынка, а кто – из зоны комфорта рынка отечественного. Казалось бы, ситуация складывается не так уж и плохо – Минагропрод празднует победу за победой. Но не все так просто.

После того, как отстрелял праздничный салют по случаю выхода на рынок новой страны, должна была бы начаться рутинная работа. Но в случае с Украиной это не работает. Ибо в игру вступает третья сторона. Россия настолько привыкла вмешиваться в дела Украины, что не упускает возможности «урегулировать» и наши торговые отношения. Для этого Кремль разворачивает информационную кампанию, направленную на дискредитацию украинских производителей за рубежом.

Чьи уши в меду

В середине января 2016 года президент Чехии Милош Земан неожиданно заявил, что мед из Украины содержит антибиотики. В ответ Украина по собственной инициативе приостановила выдачу ветеринарных документов на экспорт меда в Евросоюз до окончания расследования обстоятельств инцидента.

Кстати, Земан широко известен своим расположением к российскому режиму. Президент Чехии признал аннексию Крыма и вопреки настроениям в возглавляемом им государстве высказывается в пользу отмены европейских санкций против РФ. Порой складывается впечатление, что Земану просто диктуют речи из Кремля.

Глава Минагропрода Украины отметил в разговоре с журналистами странность того, что тема качества украинской продукции вообще всплыла в высказываниях Земана.

«Президент Чехии не уполномочен(!) делать заявления об обнаружении антибиотика у одного чешского поставщика, который миксовал мед из разных стран и что-то там, скажем, бадяжил», - сказал Павленко.

Москва понимает, что слово (а особенно слово президента европейской страны) – не воробей. Оно может серьезно повлиять на репутацию Украины, которая является ведущим поставщиком меда в мире.

Управляющий партнер консалтинговой группы Da Vinci AG Андрей Колпаков считает, что президент Чехии в этом случае вполне мог немного помочь России в ее политике экономического давления на Украину.

«Земан используется Россией для продвижения своих интересов в ЕС и создания информационных волн. То, как информационно протекает скандал с украинским медом в Чехии, дает основание полагать, что Россия подогревает его. Необходимо качественное расследование относительно того, нет ли «российских ушей» в инициации этого скандала и его подготовке на территории Украины и Чехии», - сказал Колпаков.

Заложники ситуации

Еще одним приключением украинских экспортеров стал скандал с остановкой импорта яиц в Израиль. Один из крупнейших производителей яиц в Украине агрохолдинг «Авангард» в начале января т.г. был официально обвинен Министерством сельского хозяйства Израиля в наличии в яйцах опасной для здоровья бактерии сальмонеллы. Принимая политические решения, власти Израиля часто оглядываются, как посмотрит на это Россия. Вполне вероятно, что такой запрет был поддержан в Кремле.

В пресс-службе украинского производителя были удивлены обвинением. «Мы же ведь поставляем яйца не только в Израиль. У нас есть другие партнеры, которые имеют свои лаборатории и проводят в них проверки. Вся эта доказательная база у нас есть. Эти анализы не проводятся раз в полгода, они проводятся каждый раз в соответствии с процедурными нормами», - рассказывали в «Авангарде».

Тем временем Минагропрод Украины начал проводить собственное расследование, которое продемонстрировало беспочвенность обвинений израильской стороны.

«Внутри яйца, которое шло в Израиль, сальмонеллы нет», – озвучил итоги расследования министр Павленко.

Он намекнул, что подобные инциденты могут быть происками конкурентов в борьбе за рынок, на который Украина вошла очень успешно.

«Когда зашел мощный игрок и когда пошла вниз цена, и этот игрок начинает занимать место на общем рынке, и у нас были очень успешные переговоры три недели назад в Израиле (мы договорились об увеличении экспорта в пять раз - Израиль поднял квоты), я могу только предполагать», - сказал Павленко, отвечая на вопрос, не является ли разгоревшийся скандал вокруг украинских яиц провокацией.

Более свободные в предположениях аналитики считают, что догадки министра правильные.

Колпаков не уверен, что Россия причастна к объявлению Израилем украинских яиц «вне закона», но отмечает активность российских СМИ в раздувании скандала.

«Ситуация в Израиле вряд ли напрямую связана с Россией. Там слишком много заинтересованных сторон. Однако российская пропаганда не упускает таких шансов и использует их на 100%», - сказал управляющий партнер Da Vinci AG.

Если яичный инцидент действительно был делом рук каких-то заинтересованных в израильском рынке продавцов, то у них все получилось как нельзя лучше. Пострадали даже не имеющие отношения к истории компании. Представитель «Березанской птицефабрики», которая так же, как и «Авангард» получила разрешение на экспорт яиц в Израиль, рассказал УНИАН, что из-за яичного скандала потенциальные израильские покупатели на финальной стадии приостановили переговоры.

«Это - очень большие проблемы. Одна из израильских компаний, с которыми мы вели переговоры, приостановила их, мы ждем возобновления разрешения на поставки. Мы должны были с ними встречаться еще в начале января, показывать фабрику и подписывать договоры, но они решили подождать. Они пока держат паузу, а мы – заложники ситуации», - сказал руководитель отдела сбыта «Березанской птицефабрики» Сергей Литвиненко.

Куда бежать, где скрыться

Напряжение украинско-российских отношений было вызвано стремлением Украины обрести более тесные политические и экономические связи с ЕС. Но несмотря на подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которое предполагает запуск режима свободной торговли между нашей страной и ЕС, украинские производители почти перестали мечтать о Европе.

ЕС находится практически «на самообеспечении», и вклиниться туда со своим обозом достаточно тяжело. Пробиться на этот рынок удается лишь немногим производителям (например, агрохолдингу «Мироновский хлебопродукт»). Остальные, менее успешные производители, стараются получить хотя бы еврономер – разрешение на экспорт в ЕС. Во всем мире это считается признанием высшего класса производства. Продукцию предприятия, которое имеет еврономера, принимают с распростертыми объятиями во всех концах света.

Самыми выгодными «концами света», по убеждению опрошенных экспертов, для украинских производителей являются Азия и Африка. Минагропрод сообщает, что Азия уже стала главным торговым направлением для наших аграриев, которые поставляют туда около 47% экспорта. На африканские страны приходится 14% поставок за рубеж.

К аналогичным выводам о дальнейших направлениях развития торговых отношений Украины пришли и в Москве. По убеждению Колпакова, Россия направит все силы на развертывание информационной кампании, чтобы очернить наших производителей и таким образом подорвать существующие контракты или ведущиеся переговоры.

«Россия крайне заинтересована в вытеснении Украины с рынков Азии, Ближнего Востока и Африки. С одной стороны, РФ таким образом «давит» на Украину экономически, что является одной из основных целей Кремля. С другой стороны — РФ расчищает рынок для своих товаров», - отметил Колпаков.

При этом эксперт отмечает, что основной удар черным пиаром будет направлен на имидж именно аграрной продукции из Украины. В прошлом году сельское хозяйство обеспечило 38% валютных поступлений в страну, тогда как ранее бывшие в приоритете металлургия и машиностроение – 25% и 12%, соответственно. Сельское хозяйство останется основой нашего экспорта в ближайшие годы. В Кремле знают, куда бить.

Эксперты подчеркивают, что в сложившейся ситуации Украине необходимо не только научиться завоевывать новые рынки, но и давать отпор пропаганде. Как отметил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, государство не должно оставлять своих экспортеров на растерзание в информационной войне. При этом, получая поддержку, сами производители должны пользоваться исключительно рыночными методами продвижения продукции.

«Это - вечная борьба, потому что причина такой политики - конкуренция. Абсолютной победы не получит ни одна из сторон. Но достойно противодействовать и продвигать свои интересы Украина сможет, если наши компании научатся тратить деньги на маркетинг и PR своих брендов и товаров за рубежом, а государство будет оказывать им эффективную политическую поддержку», - сказал Кулеба.

Существует и несколько другое мнение. Управляющий партнер Da Vinci AG считает, что Украина должна контратаковать, используя все доступные методы, и учиться новым способам непрямого влияния на представление других государств о нашей стране. Пока Украина не может организовать достойное сопротивление.

«Украина должна создавать возможности для работы в мировом информационном поле. Речь не идет о рекламе или иновещании. Если мы хотим занимать серьезные позиции на мировом рынке, то должны использовать лучший мировой опыт в этом направлении — Израиля, США, России – и использовать непрямые методы информационного влияния, которые можно применять как для защиты, так и для продвижения», - уверен Колпаков.

Однако США, влиянию которых на мировое сообщество можно только позавидовать и чьему примеру советует подражать Колпаков, предостерегают Украину от риска начать игру в шпионов и манипуляторов.

«Есть феномен в психологии, который называется зеркальное отражение, когда вы привыкаете копировать поведение вашего оппонента. И это, как по мне, один из стоящих перед Украиной рисков. Это большая ошибка украинского правительства, украинского народа - создавать «фабрику троллей», как в Санкт-Петербурге, чтобы производить контрпропаганду в социальных медиа. Это огромная ошибка создавать «Министерство правды» (Министерство информационной политики - УНИАН), которое пытается создавать альтернативные истории. Это не является путем к победе на информационном поле боя», – заявил посол США в Украине Джеффри Пайетт.

По убеждению дипломата, победу в борьбе с российской пропагандой и «всеми Киселевыми мира» внутри нашей страны и за ее пределами может принести только сам факт успешной, европейской, демократической Украины, которая поборола коррупцию.

Что ж, надежный тыл, действительно, никогда не мешает фронту.

Алина Зименко (УНИАН)