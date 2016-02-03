Более 100 украинских предприятий готовы поставлять зерно в Китай

Более 100 украинских предприятий в 2015 году заявили о своей готовности поставлять ячмень, кукурузу и сою в Китай и прошли соответствующие проверки Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины, сообщила пресс-служба ведомства.

"По результатам обследований в прошлом году в перечень экспортеров, которые планируют осуществлять поставки продукции из Украины в Китай, включены 119 субъектов хозяйствования", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что за последние несколько лет список украинских экспортеров в Китай существенно расширился. Количество экспортеров кукурузы в 2015 году увеличилось до 56, тогда как в 2013 году желающих поставлять эту культуру в Китай было только три. Количество экспортеров ячменя увеличилось до 110 в 2015 году против пяти в 2014 году, а сои – до 108 в прошлом году с одного предприятия годом ранее.

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Справка УНИАН. Крупнейшим поставщиком украинских зерновых в Китай является Государственная продовольственно-зерновая корпорация. ГПЗКУ приобретает украинские зерновые и затем отправляет их на экспорт в КНР через Государственную индустриальную корпорацию Китая (ССЕС).

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В 2015 году Китай стал одним из крупнейших импортеров украинской кукурузы и ячменя. Больше всего украинской кукурузы ушло именно в Китай (18% экспорта, который в целом принес стране 3 миллиарда долларов). Кроме того, в Китай было поставлено 17,5% украинского экспорта ячменя, который принес стране в целом 768,8 миллиона долларов (на первом месте Саудовская Аравия с долей 52%).