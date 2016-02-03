Синоптики уверяют, что аномально теплая погода не приведет к преждевременному всходу озимых

Аномально высокая для февраля температура воздуха, которая продержится как минимум до середины месяца, не приведет к преждевременному возобновлению вегетации озимых, что исключает опасность повреждения посевов в случае дальнейшего резкого похолодания до минусовых температур.

Такой прогноз озвучила УНИАН начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко.

«Даже такое тепло не провоцирует развитие посевов, потому что почва холодная, в ней есть мерзлая прослойка. Несмотря на то, что это аномальное тепло, для растений этого тепла недостаточно. Очень раннее возобновление вегетации чревато повреждениями в случае дальнейшего похолодания. На сегодняшний день угрозы таких погодных условий я не вижу», - сказала Адаменко.

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При этом она сообщила, что теплая погода сохранится в Украине как минимум до середины февраля.

«По прогнозу, до 12-14 февраля возврата морозов не будет», - сказала метеоролог, отметив, что среднесуточная температура воздуха сейчас превышает февральскую норму на 5-10 градусов.

Адаменко подчеркнула, что абсолютно точно спрогнозировать погодные условия на весь месяц невозможно. Но даже если текущий прогноз не подтвердится и вместо стабилизации погодных условий произойдет еще большее потепление с последующим периодом морозов, это не приведет к гибели посевов, возможны только повреждения.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, на начало февраля посевы озимых на зерно на 66,6% площадей (4,2 млн га) находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, на 33,4% площадей (2,1 млн га) - в слабом и изреженном. Из 7,1 млн га засеянных площадей всходы были получены на 6,3 млн га (88,8%). Погибло 80 га взошедших посевов.