Украинские предприятия впервые начали получать квоты на крупные поставки муки в ЕС, в частности, 3 февраля первый экспортер получил разрешение на беспошлинную поставку 5 тыс. тонн муки, сообщил директор объединения «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский.

«До этого года поставок больше 50-100-200 кг или 2-3 тонны не было вообще. Был определенный механизм работы, который в прошлом году отработали несколько предприятий и вчера получили первые квоты. Идет речь о получении одним конкретным предприятием квоты в 5 тыс. тонн», - сказал Рыбчинский.

По его словам, еще три предприятия ожидают получения квоты на общий объем поставок в 15-17 тыс. тонн. Рыбчинский отметил, что украинские мукомолы испытывают трудности с выходом на европейский рынок. Они вынуждены соперничать с экспортерами зерна при получении квоты, поскольку ЕС выделяет одну квоту на пшеницу и муку.

«Мы хотим выйти на то, чтобы украинские мукомолы имели квоту отдельно от экспортеров пшеницы, потому что у них возможность выбрать квоту больше, чем у нас», - сказал Рыбчинский.

В соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, действующая квота на беспошлинный ввоз мягкой пшеницы и муки в ЕС для Украины составляет 950 тыс. тонн.

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Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, объем производства муки по итогам 2015 года составил 2,02 млн тонн, что на 10,2% меньше, чем в 2014 году. При этом, по данным Государственной фискальной службы, Украина в 2015 году поставила на внешние рынки 304 тыс. тонн пшеничной муки, что на 23% больше, чем в 2014 году.

«Мукомолы Украины» отмечают, что объем экспорта муки 2015 года является рекордным для нашей страны.

Наибольшим спросом украинская мука пользуется в Корейской Народно-Демократической Республике (Северной Корее). За шесть месяцев нынешнего маркетингового года (июль 2015 – июнь 2016) в КНДР отгружено более 94 тыс. тонн, или больше половины общего украинского экспорта муки за этот период. Крупными импортерами являются также Израиль, Палестина, Молдова и Индонезия.