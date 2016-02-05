Франция стала первой страной, которая запретила супермаркетам выбрасывать еду
Вместо этого продукты будут передавать благотворительным организациям, которые распределяют их между нуждающимися людьми.
Франция стала первой в мире страной, законодательно запретившей супермаркетам выбрасывать еду, передает Gazeta.ru со ссылкой на телеканал iTele.
Как сообщается, французский Сенат единогласно принял новый законопроект, он вступит в силу немедленно.
Уже с 5 февраля крупным магазинам будет запрещено выбрасывать продукты, у которых вскоре истечет срок годности. Вместо этого продукты будут передавать благотворительным организациям, которые распределяют их между нуждающимися людьми.
В законе также прописано наказание для супермаркетов за намеренное уничтожение пищи. Многие магазины также сознательно портили продукты, чтобы сделать их непригодными для употребления в пищу безработными и бездомными людьми, которые собираются возле складов.
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Активисты, которые добились принятия данного закона, надеются на одобрение аналогичных мер на уровне Европейского Союза.