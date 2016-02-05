Глава Минагропрода: украинские аграрии безболезненно пережили потерю российского рынка

Украинские аграрии безболезненно пережили потерю российского рынка благодаря переориентации на другие рынки сбыта, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Диверсификация рынков благодаря расширению географии экспорта позволила безболезненно перенести потерю рынка России, что полностью поломало канву российского экономического агрессора», - сказал Павленко.

В частности министр отметил, что более 80 украинских животноводческих предприятий открыли для себя рынки девяти новых стран.

По словам Павленко, доля аграрного экспорта в Россию в 2015 году составила 2%, тогда как в 2014 году она была на уровне 6%. Аграрный товарооборот между Украиной и РФ сократился за прошлый год на 65%, до 575 млн долл., из которых на экспорт пришлось 300 млн долл.

«Товарооборот аграрной продукции между Украиной и Российской Федерацией только за прошлый год сократился на 65%, или больше 1 млрд долл., по сравнению с 2014 годом, и составил почти 575 млн долл. Объем экспорта украинской сельскохозяйственной продукции в Российскую Федерацию сократился на 68% до уровня 300 млн долл. Доля Российской Федерации в общем экспорте Украины сократилась с 6% в 2014 году до 2% в 2015 году», - отметил министр.

Павленко сообщил, что по итогам 2015 года 45% украинского экспорта продовольствия ушло в страны Азии, 28,2% - в Европу, 13,6% - в Африку, и 10% - в страны СНГ.

Как сообщал УНИАН, экспорт аграрной продукции из Украины в 2015 году составил 14,6 млрд долл. и превысил импорт на рекордные для страны за годы независимости 11,1 млрд долл. Доля аграрного экспорта в общем объеме поставок украинской продукции за рубеж составляет по итогам 2015 года 38%.

Основу товарной структуры украинского аграрного экспорта составили зерновые культуры - 16% от общего экспорта, жиры и масла - 9% и масличные культуры - 4%.

По данным ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», Украина в 2014 году экспортировала сельскохозяйственную продукцию на 16,7 млрд долл., что на 1,8% меньше, чем годом ранее. Импорт сельхозпродукции в Украину в 2014 году сократился на 25,8% - до 6,1 млрд долл.