Глава Минагропрода: украинские аграрии безболезненно пережили потерю российского рынка
Министр отметил, что более 80 украинских животноводческих предприятий открыли для себя рынки девяти новых стран.
Украинские аграрии безболезненно пережили потерю российского рынка благодаря переориентации на другие рынки сбыта, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
«Диверсификация рынков благодаря расширению географии экспорта позволила безболезненно перенести потерю рынка России, что полностью поломало канву российского экономического агрессора», - сказал Павленко.
В частности министр отметил, что более 80 украинских животноводческих предприятий открыли для себя рынки девяти новых стран.
По словам Павленко, доля аграрного экспорта в Россию в 2015 году составила 2%, тогда как в 2014 году она была на уровне 6%. Аграрный товарооборот между Украиной и РФ сократился за прошлый год на 65%, до 575 млн долл., из которых на экспорт пришлось 300 млн долл.
«Товарооборот аграрной продукции между Украиной и Российской Федерацией только за прошлый год сократился на 65%, или больше 1 млрд долл., по сравнению с 2014 годом, и составил почти 575 млн долл. Объем экспорта украинской сельскохозяйственной продукции в Российскую Федерацию сократился на 68% до уровня 300 млн долл. Доля Российской Федерации в общем экспорте Украины сократилась с 6% в 2014 году до 2% в 2015 году», - отметил министр.
Павленко сообщил, что по итогам 2015 года 45% украинского экспорта продовольствия ушло в страны Азии, 28,2% - в Европу, 13,6% - в Африку, и 10% - в страны СНГ.
Как сообщал УНИАН, экспорт аграрной продукции из Украины в 2015 году составил 14,6 млрд долл. и превысил импорт на рекордные для страны за годы независимости 11,1 млрд долл. Доля аграрного экспорта в общем объеме поставок украинской продукции за рубеж составляет по итогам 2015 года 38%.
Основу товарной структуры украинского аграрного экспорта составили зерновые культуры - 16% от общего экспорта, жиры и масла - 9% и масличные культуры - 4%.
По данным ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», Украина в 2014 году экспортировала сельскохозяйственную продукцию на 16,7 млрд долл., что на 1,8% меньше, чем годом ранее. Импорт сельхозпродукции в Украину в 2014 году сократился на 25,8% - до 6,1 млрд долл.