В Минагропроде показали первый украинский логотип для органической продукции

Логотип из двух перекрещенных кругов желтого и синего цветов, на пересечении которых образуется зеленый листок, представила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Инна Гребенюк.

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«Каждый потребитель может знать, что продукция, которая имеет этот логотип, органически чистая», - сказала замминистра.

Глава правления общественного объединения производителей органической сертифицированной продукции «Органическая Украина» Елена Березовская сообщила, что на полках магазинов в Украине можно найти более 150 видов органических товаров отечественного производства.

Пока эти товары сертифицированы в соответствии с международными системами сертификации. Украинские государственные стандарты в сфере органики вступят в силу с новой редакцией Закона «Об органическом производстве и обороте органической продукции».

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«Максимально в течение 2-3 недель новая редакция будет представлена на сайте Минагропрода», - сказала Березовская, которая является одним из разработчиков законопроекта.

По ее словам, новый закон также будет определять специальный орган, который будет уполномочен проводить сертификацию отечественной органической продукции. Украинские стандарты будут разработаны на основе европейских для того, чтобы отечественная система сертификации признавалась в Европе и в мире.

Справка УНИАН. По данным Федерации органического движения Украины, потребление органических продуктов в Украине в 2014 году достигло 14,5 млн евро, тогда как в 2013 году этот показатель был зафиксирован на уровне 12,2 млн евро. Всего в нашей стране насчитывается около 182 сертифицированных органических хозяйств. Украина занимает 20-е место в мире по площади, задействованной под органическое выращивание сельхозпродукции, с показателем 400,8 тыс. га, что составляет 1% от всех сельскохозяйственных угодий в стране.