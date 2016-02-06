Инвесторы намерены вложить в сельхозотрасль Украины $10 миллиардов - СМИ

Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на саудовскую газету Аль-Ватан.

Заявление было сделано после переговоров посла Украины в Саудовской Аравии Вадима Вахрушева с 25 саудовскими бизнесменами. На встрече обсуждались вопросы увеличения инвестиций между странами в сельском хозяйстве, промышленности, недвижимости и туризме.

Такое решение связано с остановкой выращивания пшеницы в Аравии, а также с переориентацией инвестирования в сельское хозяйство за рубежом. Решение вступит в силу через три года.

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По мнению участников переговоров, встреча поможет укрепить доверие между странами и открыть возможности более тесного взаимодействия.

В ближайшем будущем саудовские предприниматели планируют посетить Украину, чтобы оценить инвестиционные возможности. Также ожидаются ответные визиты украинских бизнесменов в Эр-Рияд.