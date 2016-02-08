Из-за истребления свиней в оккупированном Крыму селяне боятся стать "бомжами или спиться", готовят обращение к Путину

Селяне уверяют, что падежа поголовья в селе нет и уже обратились к оккупационным властям, но в дальнейшем не исключают, что будут обращаться и к президенту РФ Владимиру Путину, передает "Крым.Реалии".

По словам фермера Юрия Плужникова, селяне пытались попасть на прием к так называемому главе Крыма Сергею Аксенову, но их не пустили, предложив написать письменное заявление. Люди боятся, что за это время у них могут вырезать поголовье свиней.

Читайте такжеВ рамках расследования бездеятельности во время оккупации допрошены члены Кабмина и СНБО - Матиос

«Куда нам деваться? У нас вырежут свиней, мы пойдем бомжевать, алкашами будем, спиваться что ли? Будем отстаивать свои права, пытаться как-то, чтобы услышал нас президент (Владимир Путин) или, кто там еще, выше стоящие органы», – сказал он.

По словам фермера, компенсация, которую предлагают крымские оккупанты – 100 рублей за килограмм живого веса, недостаточна.

«У меня малыши, они килограмм по 10. Мне дадут что – 100 рублей? Хотя один поросенок стоит 3 тысячи», – сказал фермер.

В селе Ароматное Белогорского района Крыма жители встали на защиту частного подворья, в котором, по оценкам оккупационных властей Крыма, находится очаг заражения африканской чумы свиней. Жители села подготовили письмо в "прокуратуру", «чтобы доказать, что падежа нет», однако опасаются, что разбирательство начнется слишком поздно.

Читайте также"Уносят лавочки и вырывают светильники": Оккупанты жалуются на вандализм в Керчи из-за отключения света

1 февраля на подворье в селе Ароматном погибло 3 поросенка. Как утверждает владелец поголовья – от удара током.

В конце января очаг заболевания был обнаружен на территории крестьянско-фермерского хозяйства «Мартинс» в Раздольненском районе Крыма. На территории Крыма объявлен карантин в связи со вспышкой африканской чумы свиней.

Читайте такжеВ Меджлисе считают, что за взрывом в Херсоне стоят противники единства Украины

Сообщалось и о выявлении африканской чумы свиней в оккупированном Крыму не только у домашних свиней, но и у кабана в дикой природе.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались заприсоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.