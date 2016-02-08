Новая служба по безопасности пищевых продуктов хочет отмены моратория на проверки

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей выступает за возобновление проверок производителей пищевых продуктов, которые были запрещены в связи со вступлением в силу моратория на проверки субъектов хозяйствования, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на заместителя главы Госпродпотребслужбы Владимира Лапу.

«В части пищевой безопасности мораторий на проверки не должен действовать», - цитирует Лапу пресс-служба.

По словам замглавы Госпродпотребслужбы, действующая норма о моратории на проверки бизнеса контролирующими органами трактуется разными ведомствами по-разному. В частности, согласно разъяснениям Государственной регуляторной службы, запрет на проверки касается всех предприятий.

«Насколько мы понимаем, то мораторий на проверки в нынешней редакции предусмотрен в налоговом законодательстве и должен касаться фискальной политики. Есть разъяснение Министерства экономического развития и торговли и Министерства юстиции, которое разделяет такую точку зрения. Но также есть разъяснение Государственной регуляторной службы, в котором говорится о том, что мораторий действует для всех хозяйствующих субъектов», - отметил Лапа.

Чиновник сообщил, что Госпродпотребслужба рассчитывает, что Госрегуляторная служба изменит свою трактовку норм о моратории, что позволит проводить проверки производителей продовольствия.

«Мы рассчитываем, что Государственная регуляторная служба пойдет нам навстречу, и мы будем иметь возможность осуществлять проверки на предприятиях, производящих пищевую продукцию», - сказал Лапа.

Он отметил, что в соответствии со вступившим в силу 20 сентября 2015 года законом, основная ответственность за безопасность продуктов питания возлагается на производителя, а задачей Госпродпотребслужбы является контроль этого производителя.

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Как сообщал УНИАН, 28 декабря 2014 года Верховная Рада приняла закон №71-VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно налоговой реформы». Согласно разъяснениям Госрегуляторной службы, этот закон гласит, что в 2016 году мораторий на проверки бизнеса распространяется на предприятия всех отраслей с доходом до 20 млн грн в год.

12 ноября 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о продлении моратория на проверки бизнеса до 30 июня 2016 года (кроме проведения плановых мероприятий Государственной ветеринарной и фитосанитарной службой Украины в части проверки безопасности и качества пищевых продуктов). При этом действие законопроекта не распространяется также на органы государственного надзора, порядок проверки которыми уже был реформирован отдельным законом. К таким относятся, в частности, Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг, Государственная фискальная служба, Государственная финансовая инспекция, Государственная экологическая инспекция и Антимонопольный комитет.