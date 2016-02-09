Павленко: Германия - надежный торговый партнер Украины
В 2015 году товарооборот между Украиной и Германией составил 532 миллиона долларов.
Сегодня наша страна экспортирует на немецкий рынок зерновые, мед, мясо и субпродукты, семена масличных культур, изделия из зерна и хлебных злаков.
Об этом сказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко во время встречи с послом Германии в Украине Кристофом Вайлем.
«Германия является надежным торговым партнером Украины. При этом отечественный агросектор имеет потенциал для увеличения сельскохозяйственного экспорта в Германию», - отметил министр.
Павленко отметил важность развития двустороннего сотрудничества в рамках международных проектов, в первую очередь практического отраслевого направления.
В частности, речь идет о таких проектах:
Проект «Предоставление консультаций Украине с аграрной торговли в рамках углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между ЕС и Украиной»;
Проект в сфере экологического земледелия;
Проект «Немецкий аграрный исследовательский центр в Украине»;
Проект по созданию Специализированного союза или ассоциации в Украине;
Проект «Немецко-украинский аграрный диалог в Украине».
Министр подчеркнул, что особенно актуальным в настоящее время является сотрудничество в рамках проекта «Предоставление консультаций Украине с аграрной торговли в рамках углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между ЕС и Украиной», который направлен на поддержку отечественных экспортеров.
В рамках проекта предполагается оперативное предоставление информации украинским экспортерам требований относительно УВЗСТ, например, относительно процедур таможни и квот, технических требований, статистических данных, льготных механизмов и тому подобное.
В то же время, планируется сбор и обработка данных, анализ информации и предоставление рекомендаций украинским производителям по выходу на европейские рынки. Проект рассчитан на 3 года. Старт проекта предусмотрен в марте этого года.
«Для выработки взвешенной политики в сфере развития агропромышленного комплекса Украина требует открытого диалога и тесного сотрудничества в таких актуальных направлениях, как биоэнергетика, привлечения инновационных технологий в агропромышленное производство, обеспечение европейских стандартов качества и безопасности продуктов питания, содействие в разработке стратегии реформирования системы профессионального образования и повышения квалификации, а также содействие развитию профильных ассоциаций в агросфере», - добавил Павленко.