Павленко: Германия - надежный торговый партнер Украины

Сегодня наша страна экспортирует на немецкий рынок зерновые, мед, мясо и субпродукты, семена масличных культур, изделия из зерна и хлебных злаков.

Об этом сказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко во время встречи с послом Германии в Украине Кристофом Вайлем.

«Германия является надежным торговым партнером Украины. При этом отечественный агросектор имеет потенциал для увеличения сельскохозяйственного экспорта в Германию», - отметил министр.

Павленко отметил важность развития двустороннего сотрудничества в рамках международных проектов, в первую очередь практического отраслевого направления.

В частности, речь идет о таких проектах:

Проект «Предоставление консультаций Украине с аграрной торговли в рамках углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между ЕС и Украиной»;

Проект в сфере экологического земледелия;

Проект «Немецкий аграрный исследовательский центр в Украине»;

Проект по созданию Специализированного союза или ассоциации в Украине;

Проект «Немецко-украинский аграрный диалог в Украине».

Министр подчеркнул, что особенно актуальным в настоящее время является сотрудничество в рамках проекта «Предоставление консультаций Украине с аграрной торговли в рамках углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между ЕС и Украиной», который направлен на поддержку отечественных экспортеров.

В рамках проекта предполагается оперативное предоставление информации украинским экспортерам требований относительно УВЗСТ, например, относительно процедур таможни и квот, технических требований, статистических данных, льготных механизмов и тому подобное.

В то же время, планируется сбор и обработка данных, анализ информации и предоставление рекомендаций украинским производителям по выходу на европейские рынки. Проект рассчитан на 3 года. Старт проекта предусмотрен в марте этого года.

«Для выработки взвешенной политики в сфере развития агропромышленного комплекса Украина требует открытого диалога и тесного сотрудничества в таких актуальных направлениях, как биоэнергетика, привлечения инновационных технологий в агропромышленное производство, обеспечение европейских стандартов качества и безопасности продуктов питания, содействие в разработке стратегии реформирования системы профессионального образования и повышения квалификации, а также содействие развитию профильных ассоциаций в агросфере», - добавил Павленко.