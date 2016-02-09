МВФ рекомендует украинским властям повысить акциз на пиво и крепкий алкоголь

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд предлагает властям в рамках налоговой реформы повысить ставки акцизов на пиво и крепкий алкоголь, а также усилить контроль за оборотом спирта путем налогообложения продажи чистого спирта с возможностью возмещения платежей при выполнении ряда условий.

Об этом говорится в отчете Фонда, опубликованном на сайте организации.

«Рекомендуем повысить в течение двух лет акцизы на пиво до 3,10 грн за литр (против нынешней ставки в 2,48 грн за литр- УНИАН), на вино - до 0,1 грн за литр (против нынешней ставки в 0,01 грн - УНИАН), на крепкий алкоголь до 123 грн за литр (против нынешней ставки в 105,8 грн за литр - УНИАН)», - говорится в отчете. - Рекомендуем обложить налогом реализацию чистого спирта и ввести налоговый кредит вместо налога с реализованных алкогольных напитков и системы векселей. Также рекомендуем установить нулевую ставку по всем продуктам из этилового спирта, не предназначенным для потребления гражданами, и предусмотреть возмещение уплаченного налога».

В этом контексте Фонд назвал одним из приоритетных заданий усиление контроля за работой госконцерна «Укрспирт» и других субъектов предпринимательства, связанных со спиртовой отраслью.

По мнению аналитиков МВФ, в Украине существуют широкие возможности повышения акцизов, платежи по которым упали, в том числе в связи с девальвацией гривни и инфляцией.

«Украина могла бы ориентироваться на доведение ставок акцизов до показателей, которые используются в других странах региона, - говорится в отчете. - В то же время, ставки следует повышать аккуратно, с учетом влияния на производственные операции. Повышение ставок акцизного налога содействовало бы уменьшению негативного влияния потребления подакцизных товаров».

Причем в МВФ убеждены, что акциз на нефтепродукты можно оставить на нынешнем уровне - 13% и увеличить поступления по этой статье доходов бюджета преимущественно за счет усовершенствования администрирования этого акциза. «По оценкам представителей рынка, уплаты акцизов избегают порядка 20% торговцев топливом. Сформировались всевозможные схемы уклонения от уплаты налогов путем контрабанды, перемаркировки топлива, производства фальсификата», - подчеркнули в МВФ. В Фонде также обратили внимание, что уменьшить действие таких схем можно было бы путем введения электронного администрирования акцизов - по типу электронного администрирования НДС.

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Как сообщал УНИАН, ставки акцизов на алкоголь, сигареты и нефтепродукты были повышены с 1 января 2016 года. Кабинет министров надеется получить 18,1 млрд грн от повышения акцизов. Данных об объеме уплаченного акциза за 2015 год пока не поступало