Земельный кадастр Украины заполнен только на 20% – глава Минагропрода

Земельный кадастр Украины, который должен содержать информацию о всех участках земли в стране и их владельцах, заполнен только на 20%, что препятствует запуску рынка земли, сообщил в ходе выступления на одном из телеканалов министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко.

«Мы не имеем права делать ошибку. Мы должны к этому (запуску рынка земли – УНИАН) подготовиться. Электронный кадастр готов на 20%. Что продавать? Нет готовности кадастра», – сказал министр.

Павленко сообщил, что Минагропрод совместно со Всемирным банком начал реализацию проекта по заполнению кадастра. Стоимость работ по инвентаризации земельных участков, по оценке министра, составляет 2 млрд грн.

«Мы начали проект со Всемирным банком, который дал нам экспертов, чтобы этот кадастр заполнить. Это большие деньги. Сделать инвентаризацию – 2 млрд грн, чтобы понять, где чей участок», – отметил глава Минагропрода.

При этом министр подчеркнул, что запуск рынка земли может обеспечить Украине крупный приток инвестиций, а также возможность использовать землю в качестве залогового имущества при кредитовании сельхозпроизводителей. Стоимость всей украинской земли международные эксперты оценивают в 200 млрд долл.

«По расчетам иностранных экспертов, стоимость украинского массива земли, если давать ее на разгосударствление, это приблизительно 200 млрд долл. – капитал, который может очень быстро зайти в страну, в том числе это запуск механизмов по ипотеке и по банкам», – сказал Павленко.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Государственного агентства по вопросам геодезии, картографии и кадастра Украины (Госгеокадастр) Максим Мартынюк сообщил, что по состоянию на начало октября 2015 года земельный кадастр был заполнен уже на 60%. Всю недостающую информацию о земельных участках ведомство намеревалось получить в течение 2-3 лет.

В ноябре 2015 года Верховная Рада продлила мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2017 года. Принятый парламентом документ предполагает обязательство для Кабинета министров подготовить к марту 2016 года законопроект об обороте земли.

Госгеокадастр подал на рассмотрение Кабинета министров законопроект «Об обороте земель». По словам Мартынюка, документ предполагает поэтапную отмену моратория. На первом этапе будут продаваться только земли государственной собственности, которых в Украине около 10 млн га. На втором этапе, по его словам, на рынок смогут выйти владельцы земельных паев.

Эксперты разделились во мнении по поводу отмены моратория. Одни считают, что его продление создает теневой рынок земли, другие указывают на то, что отмена моратория приведет к обезземеливанию селян и скупке земли зарубежными компаниями.