Украина будет продавать технический спирт Польше

Государственное предприятие спиртовой и ликероводочной промышленности «Укрспирт» подписало два контракта на поставки 400 тыс. декалитров технического спирта в Польшу, причем ранее госкомпания не осуществляла поставки этой продукции на внешние рынки.

Как сообщила пресс-служба «Укрспирта», пробная партия продукции уже отгружена.

«Укрспирт» впервые за историю работы экспортировал технический спирт. Украинский производитель подписал сразу два контракта на поставку спирта в Польшу, общий объем запланированных отгрузок - около 400 тыс. декалитров. Пробная партия продукции получила высокие оценки польских клиентов», - говорится в сообщении.

В «Укрспирте» отметили, что госпредприятие также разослало коммерческие предложения в посольства Украины в странах ЕС, СНГ, Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии. Госкомпания уже имеет контракты на поставки спирта во Вьетнам и Гану.

Как сообщал УНИАН, в январе «Укрспирт» подписал контракт с польской компанией Destylacje Polskie на поставки 50 тыс. декалитров спирта. В первом квартале текущего года предприятие намерено поставить на внешние рынки около 200 тыс. дал продукции.

По данным Государственной службы статистики, в 2015 году в Украине было произведено 10,8 млн дал этилового спирта, что на 20,6% меньше, чем в 2014 году.

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Справка УНИАН. В июле 2010 года Кабинет министров постановил создать государственное предприятие «Укрспирт» на базе одноименного концерна. В его состав должны были войти 76 спиртзаводов, однако пока на баланс предприятия передан 41 завод. Кабинет министров Украины выступает за приватизацию «Укрспирта».