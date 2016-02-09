АМКУ проиграл суд "Ашану" по делу о картельном сговоре

Компания «Ашан» через суд оспорила решение о наложении штрафа Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) за нарушение законодательства о защите конкуренции со стороны крупных торговых сетей, сообщил на своей странице в Facebook директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

«Ряд торговых сетей подали в Хозяйственный суд Киева с целью оспорить решение Антимонопольного комитета Украины об участии в согласованных действиях (картельном сговоре), о наложении штрафа и о необходимости прекратить нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, – написал Дорошенко. - И только «Ашан Украина» удалось в полном объеме выиграть дело у Антимонопольного комитета».

В сообщении также указывается, что исковые требования компаний «Билла Украина», «Фоззи-Фуд», «Фора», «Новус Украина», «ЭКО», «Фуршет», «АТБ-Маркет», «АСНильсен Юкрейн» и других Хозяйственный суд Киева отклонил в полном объеме. До сих пор не принято решение в отношении компаний «Метро Кэш энд Керри Украина» и «Фудмаркет».

В то же время АМКУ выиграл суды в отношении компаний «Край-2», «Адвентис» и «Спар-Центр», которые прекратили свою деятельность. Дорошенко отметил, что в случае выигрыша регулятора в апелляционной инстанции бюджет страны пополнится более чем 100 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины 29 апреля 2015 года завершил расследование картельного сговора крупных торговых сетей и оштрафовал 18 ритейлеров на общую сумму 203,6 млрд грн в рамках дела о нарушении законодательства о защите конкуренции, начатого в 2012 году. Размер наложенного на компанию «Ашан» штрафа составил 9,4 млн грн.

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Согласно решению Антимонопольного комитета, компания «Ашан» и торговые сети обязаны прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в течение двух месяцев со дня получения решения путем приведения своей деятельности по получению и распространению информации к требованиям законодательства о защите экономической конкуренции. Помимо этого, АМКУ обязал сети привести в соответствие с законодательством договорные отношения с поставщиками и производителями товаров, а также подходы к ценообразованию.

Компания «Ашан» создана в 1961 году Жераром Мюлье в Рубе (Франция). В Украине компания работает с 2008 года и включает 10 гипермаркетов: 6 в Киеве, 2 во Львове, по одному в Кривом Роге, Запорожье и Фонтанке Одесской области.