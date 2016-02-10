Минсельхоз США повысил прогноз урожая зерна в Украине

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в феврале повысило прогноз производства зерновых в Украине в текущем маркетинговом году (МГ, июль 2015 - июнь 2016) на 0,3% по сравнению с январским прогнозом, до 60,5 млн тонн, сообщается на сайте ведомства.

Оценка урожая фуражного зерна в Украине осталась на уровне января – 33,25 млн тонн. Однако прогноз экспорта кормового зерна вырос на 0,2% - до 20,19 млн тонн.

Прогноз урожая пшеницы повышен на 0,9% - до 27,25 млн тонн, тогда как прогнозы экспорта этой культуры на текущий маркетинговый год не изменились - 15,5 млн тонн.

Урожай кукурузы в Украине, по февральским прогнозам USDA, составит 23,3 млн тонн, что на 0,9% меньше, чем прогнозировалось в январе. Объем поставок кукурузы на внешние рынки, как и в прошлом месяце, ожидается на уровне 15,5 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма и зоны АТО) в 2015 году собрала 59,96 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 6,1% меньше, чем в 2014 году. В частности, урожай пшеницы в 2015 году увеличился на 9,9%, до 26,5 млн тонн, ячменя – сократился на 8,5%, до 8,3 млн тонн, а кукурузы – уменьшился на 18,5%, до 23,2 млн тонн. При этом в 2014 году Украина собрала рекордные 63,8 млн тонн зерновых.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует объем экспорта зерна по итогам текущего МГ - более 36 млн тонн. В 2014-2015 МГ этот показатель составил 34,8 млн тонн.